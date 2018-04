Děti bez lepku? Nesmysl. Vynechat by ho měli jen celiaci, tvrdí expertky

Když Simona Plavcová přemýšlí, co uvaří rodině k večeři, nemůže jen tak vběhnout do supermarketu a naskládat do košíku, co se jí namane. Její vaření potřebuje plán a předchází mu obcházení obchodů s méně dostupnými potravinami. Připravuje totiž bezlepková jídla – sobě, manželovi i dvěma synům ve věku 8 a 11 let. Dospěla k rozhodnutí, že strava bez lepku bude pro všechny zdravější, ačkoliv nikdo v rodině celiakií, tedy nesnášenlivostí lepku, netrpí.

Čtěte v magazínu Rodina DNES Velké téma o bezlepkové dietě a jejím vlivu na dětský organismus najdete v pátečním magazínu MF DNES Rodina DNES.

„Od té doby, co nejíme jídla s lepkem, se cítíme lépe. Já jsem méně unavená, manželovi téměř zmizel atopický ekzém, se kterým se potýkal několik let. Mladší syn je astmatik a jeho obtíže jsou nyní menší,“ říká třiačtyřicetiletá Simona Plavcová.



Bezlepkový jídelníček bývá dietnější, protože z něj zmizí sušenky, uzeniny a také pečivo – tedy potraviny, které v nadměrném množství vedou k obezitě a problémům s trávením. Že by však strava bez lepku byla automaticky zdravější? Takhle jednoduché to není a už vůbec nelze říct, že je prospěšná pro dětský organismus. Pokud dítě nemá diagnostikovanou celiakii, bezlepková dieta je zbytečná.

„Vynechání lepku z výživového hlediska neublíží, ale říkám si, jak bude takový jídelníček sestaven. Bezlepková je totiž i tyčinka Snickers a spousty jiných sladkostí a polotovarů. Otázkou také zůstává, jak bude dítě vnímat tuto dietu v rámci svého života mimo rodinu, kde zpravidla tráví většinu svého času a dietní rozhodnutí svých rodičů musí obhajovat před svými spolužáky, kamarády, na táborech, oslavách nebo na hřišti,“ upozorňuje specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková.

Hlavně zdravě Dětské recepty bez chemikálií a nezdravých ingrediencí najdete na eMimino.cz.

Podobně smýšlí pediatrička Marta Šimůnková: „Heslo ‚pšenice je jed‘ považuji za hysterii. Dětem, které nemají prokázanou celiakii, bude toto opatření zbytečně komplikovat život. Na lepek by si měly zvyknout.“ Znamená to však, že lepek by měly dostávat v přiměřeném množství a také podobě, bagetu se salámem nelze považovat za zdravý oběd ani svačinu.