Běžec musí dbát na pitný režim. V horku i zimě

Začátečníkům, kteří se drží našich plánů, stačí bohatě voda, samozřejmě bez bublinek. Existuje i řada komerčních sportovních nápojů, ale ty přijdou vhod hlavně při náročnější zátěži, než jaká je zde předepisovaná.

To ale samozřejmě neznamená, že je nemůžete také používat. Pokud se k tomu rozhodnete, vždy si dobře přečtěte návod, ať nápoj správně namícháte. Neměl by být moc sladký, to by se pak tělu hůře vstřebával.

Ale opět, stejně jako u jídla, jde o poměrně individuální záležitost. Neexistuje jen volba: voda, nebo iontový nápoj. Někomu vyhovuje džus ředěný vodou, jiní dají přednost odstáté cole nebo energy-drinkům.

Záleží na toleranci vašeho žaludku a vašich návycích. Zkuste se jen těsně před během vyhýbat kávě a čaji, protože ty odvodňují, což pro sportovní výkon není ideální.

Kolik pít?

Pít při sportu málo je stejně špatné jako pít příliš. Ideální příjem tekutin by měl činit 0,5 litru během hodiny zátěže, ovšem měl by být rozložený do menších dávek. Samozřejmě záleží na počasí. Čím je vyšší teplota, tím větší musí být i příjem tekutin.

Ale pozor: pitný režim nepodceňujte ani v chladnějším počasí. Sice můžete mít subjektivní pocit, že se méně potíte, protože panují výrazně nižší teploty, ale jelikož většinou sportujete více oblečení, vaše tělo stále ztrácí hodně tekutin.

Kdy pít?

Pokud vaše sportovní aktivita nepřesáhne hodinu a nepanuje extrémní vedro, naprosto se stačí napít před tréninkem.

Jestli přesto zjistíte, že vám to nestačí, můžete si pití samozřejmě brát s sebou. Buď v plastové láhvi ve speciální ledvince, nebo - pokud třeba běháte v lese po okruzích - si můžete pití schovat a vždy při proběhnutí se napít. Je vždy lepší se vrátit domů s nedopitou láhví, než aby se o vás pokoušely mdloby.

Pití před tréninkem je důležité, i když máte pocit, že žízeň je daleko. Stav zavodnění organismu poznáte nejlépe podle moči. Čím je tmavší, tím hůře jste zavodněni. Rozhodně byste neměli pít až v okamžiku, kdy máte žízeň. To už vám tělo dává signál, že něco není v pořádku.

Důležité není jen pití před a během tréninku, ale i po jeho skončení. Čím rychleji doplníte tekutiny, tím snadněji bude probíhat regenerace.

Zkuste si někdy provést malý pokus. Zvažte se před během i po něm. Když zjistíte, že máte o kilo méně, znamená to, že musíte doplnit zhruba litr tekutin. Občas je mezi lidmi rozšířena pověra, že váha se shazuje pocením. To je samozřejmě nesmysl, hubne se spalováním tuků. To, co vypotíte, musí zase nahradit. Čím dříve, tím lépe.

Tréninkový plán, 6. týden

• Začátečníci

Pondělí: -

Úterý: chůze 2 minuty, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Středa: chůze 5 minut, běh 20 minut, chůze 5 minut

Čtvrtek: chůze 2 minuty, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Pátek: -

Sobota: chůze 2 minuty, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Neděle: běh 40 minut

• Sváteční sportovci

Pondělí: -

Úterý: běh 25 minut

Středa: běh 30 minut

Čtvrtek: běh 25 minut

Pátek: -

Sobota: běh 25 minut

Neděle: běh 50 minut

(chůze má být svižným tempem, běh rychlostí, která je vám příjemná)

Tip týdne: Piva se nemusíte bát

Představa, že běžci jsou asketové, kteří se vyhýbají alkoholu, je samozřejmě nepravdivá a směšná. I oni pijí alkohol, jen musí vědět, kdy a kolik si ho mohou dopřát. Před během a při něm není vhodný, ale po tréninku si samozřejmě pivo můžete dát. Ale buďte opatrní: nekopněte ho do sebe hned po doběhnutí. Měli byste se nejprve dostatečně zavodnit nealkoholickými nápoji, teprve pak si vychutnat pivo. Ostatně notoricky známý bonmot říká, že je to nejlepší iontový nápoj. Pokud ho tedy nepijete po litrech a každý den…

