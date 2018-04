Přispívají děsivé historky kamarádek a z internetu k horšímu porodu?

Když se podíváte na jakýkoliv mainstreamový film nebo seriál znázorňující porod, herečky jej většinou předvádí hlasitým křikem, grimasami a často i verbálními nebo fyzickými útoky na svého partnera. Celkově to vypadá jako dost děsivý zážitek. Pokud si těhotná k porodu nezjistí další informace, může být právě to, co od něj pak bude očekávat.



„Lidské vědomí nedokáže rozlišit fiktivní obraz od reálné scény. Už jste někdy zažili příliv adrenalinu při sledování hororového filmu? Zrychlil se vám tep, zpotily dlaně a rozšířily zorničky? Stejné pocity mohou zaplavit rodící matku například v porodnici, protože má strach z nemocničního prostředí. Maminky se také často dostávají do stresu vlivem sledu událostí, na něž samy nemají vliv (např. administrativní úkony při příjmu na porodnickém oddělení) anebo je na ně adrenalin „přenesen“ od osob, které jsou u porodu přítomny,” vysvětluje dula Michaela Klementová, která se specializuje na tzv. hypnoporod.

Proč rodily chudší ženy snáz?

Hypnoporod Jedná se o vědomý porod. Těhotné ženy absolvují kurz, ve kterém se naučí uvolnit své tělo, zatímco jejich mysl je stále bdělá a maximálně soustředěná na to, co je pro ni v dané chvíli nejdůležitější. Jde o řadu do detailu propracovaných metod a technik, které těhotná žena každodenně pravidelně cvičí a postupně staví jednu na druhé.

zdroj: www.hypno-porod.cz



Stejně negativně podle ní na průběh našeho porodu mohou působit děsivé historky našich kamarádek, nebo které jsme si třeba přečetly v internetových diskusích. Již v minulém století tento princip popsal doktor Grantly Dick-Read v teorii o syndromu strachu, napětí a bolesti, popisuje Michaela Klementová. Ve své lékařské praxi si Dick-Read všiml, že zatímco chudší ženy rodicí ve svých potemnělých domovech jsou schopny prožít porod v podstatě bezbolestně, zámožnější dámy rodící v porodnicích často trpí dlouhé hodiny a dožadují se anesteze. Nakonec dospěl k závěru, že zatímco bohatší gramotné ženy si o strastech a bolestech porodu přečtou v brakové literatuře, ženy z chudších vrstev se k podobným informacím nedostanou.

I dnes mnohé ženy od porodu očekávají, že bude bolestivý, bude trvat dlouho a vlastně se ho dopředu dost bojí. Strach ale není u porodu žádoucí, protože ho zpomaluje. „ Pokud člověk pociťuje strach a stres, vysílá autonomní nervová soustava (ANS) do mozku signály, že je v nebezpečí. Pokud mysl rodící ženy vyhodnotí, že je v ohrožení života, tělo zaplaví stresové hormony z rodiny katecholaminů (adrenalin) a kortizol. Krev se nahrne z ostatních částí těla, včetně dělohy, do svalů končetin a do životně důležitých orgánů. Stoupne krevní tlak, zrychlí se tep i dech (čímž se omezí přívod kyslíku k dítěti) a tělo se dostane do stavu nejvyšší pohotovosti, připraví se na útěk nebo boj. Zvýšená hladina adrenalinu neutralizuje oxytocin, děložní hrdlo se kvůli sníženému přísunu okysličené krve stáhne a sevře. V takovém případě jdou děložní svaly svými pohyby proti sevřenému a napjatému cervixu, což matce i dítěti způsobuje bolest. Porod se přirozeně zpomalí anebo dokonce zastaví, což po určité době může být důvodem k obavám a potažmo nevyhnutelným zásahům zvenčí,” vysvětluje problematiku strachu při porodu Michaela Klementová, která je certifikovanou lektorkou hypnoporodu.

Jak na porod bez bolesti?

Lidské tělo je podle ní připraveno na bezbolestný porod. „ Samice savců, lidi nevyjímaje, se při porodu chovají podle stejných instinktů, které jsou řízeny limbickým systémem. U lidí však limbický systém může pracovat za podmínky, že je neokortex v útlumu. V takovém případě je matka v průběhu porodu zaplavena vlnou endorfinů – hormony štěstí, jež dokáží utlumit bolest dvěstěnásobně účinněji, než morfium. Dostat se však do takového klidu není pro mnohé moderní ženy jednoduchým úkolem,“ vysvětluje Klementová a jedním dechem dodává, že nejde o nic nemožného, je ovšem nutné trénovat již během těhotenství. Náš limbický systém dokáže ovládat strach i úzkosti, nesmíme ale zároveň příliš stimulovat neokortex. Během porodu je proto důležité ženu nestresovat, neuvádět do nepříjemných situací a řídit se několika jednoduchými pravidly:

1) Ztlumená světla: Hormon melatonin, který spolupracuje s oxytocinem, se vyplavuje ve tmě. Svíčky a tumená světa nejsou jenom rozmarem rodiček, ale vyslovenou pomocí k hladšímu průběhu porodu.

2) Žádné zbytečné řeči: Verbální komunikace zapojuje neokortex. Komunikace by proto měla být omezena na nezbytné minimum.

3) Intimita: Ztráta intimity a bezpečí ženu přivádí do stavu pohotovosti. Do místnosti, ve které žena rodí, by měl vstupovat pouze její doprovod a ošetřující porodník, a to s maximální ohleduplností a klidem.