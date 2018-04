Bezbolestná liposukce: počkala jsem si, ale přece jsem zhubla

Otázky pro majitelku salonu Co všechno jste z hubnoucích procedur sama vyzkoušela?

Zkusila jsem snad úplně všechny formy cvičení, dále pak dietu Lenky Kořínkové, naprosto všechny masáže a přístroje na podporu hubnutí a odbourávání celulitidy. Máte nějakou oblíbenou hubnoucí metodu?

Nejúčinnější hubnoucí metodu je jíst úplně všechno a bez výčitek, cvičit kdykoliv mám chuť a hlavně pozitivně vnímat sama sebe a sebemenší úbytek na centimetrech. Váha není důležitá. Co byste doporučila těm, kteří chtějí shodit přebytečná kila?

Nespoléhat na rychlé a zajisté napořád trvalé metody typu náplasti, jehličky a podobně. Vzít do hrsti odhodlání. V lednu 2010 budeme otevírat nové fitness v pražské Ječné ulici. Cvičit se bude na speciálních stolech s elektromotorem. Tuto metodu využíváme již devět let a máme ohromné úspěchy. Vlastně to, co většina žen chce: nenabrat svalovou hmotu, ale "proštíhlit", odbourat bolesti zad...