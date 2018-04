Bez pleny už od narození. I to je možné

"Výhod přirozené hygieny kojenců je mnoho. Pokožka dětí není v kontaktu s močí a stolicí, nezatěžuje se tolik životní prostředí, ušetří se mnoho peněz a rodiče naváží lepší komunikaci s dítětem," říká Bora Berlinger, lektorka, překladatelka a především guru bezplenkové metody v České republice.

Rady Pro bezplenkovu metodu * Dejte dítěti příležitost vymočit se ihned po probuzení. * Dejte ho vyčurat předtím, než jdete ven. * Dítě by mělo mít příležitost vykonat potřebu, kdykoliv ho vysvlékáte (před koupáním, spaním). * Zvolte oblečení, které se dobře a rychle vysvléká. * Pokud používáte při metodě pleny, zkuste látkové bez svrchních kalhotek. * Na dítě netlačte, zůstaňte trpěliví a klidní. Z knihy Ingrid Bauerové "Bez plenky"

Tvrdí, že jde o přirozenou hygienu kojenců. Děti podle jejích slov dávají už od malička svou potřebu vylučovat víceméně instinktivně najevo, aby nepošpinily osobu, která je nosí. Metoda funguje podobně jako kojení: dítě projeví svou potřebu, maminka ji uspokojí.

"Miminko signalizuje svou potřebu buď hlasovým projevem, nespokojeně mrouká, specificky pláče nebo to ukáže řečí svého těla: je nespokojené v náručí nebo v šátku, chce ven, pokud leží, vrtí zadečkem. A maminka mu umožní vyprázdnit se do nočníku, záchodu nebo nad látkovou plenkou," popisuje Berlinger základ celé metody.

Začít se dá od narození

Na otázku, odkdy je možné začít signály sledovat a vyhodnocovat, odpovídá Berlinger, že čím dříve, tím lépe. Většina kultur, které přirozenou hygienu tradičně praktikují, začíná v období od narození do tří čtyř měsíců věku dítěte.

"Znám maminky, které "chytily" hned po porodu první smolku do nočníčku, jiným příkladem jsou maminky, které se v šestinedělí s miminkem sžívaly a praktikovaly to jen do té míry, aby to nestresovalo je nebo miminko. Některé maminky začaly ve dvou měsících," uvádí Berlinger.

Podle jejího názoru není na škodu použít základy bezplenkové komunikace ani později. U mobilních dětí to ale vyžaduje více trpělivosti. Pokud používáte látkové pleny, je to velkou výhodou. Dítě totiž neztratilo logickou spojitost "čurám - budu v mokrém".

Plenka jen jako pojistka

Čas a chuť dítěti naslouchat hraje při bezplenkování velkou roli. Většina rodičů navíc používá nějakou minimální plenku coby pojistku. Matka se pak nemusí bát, že dítě prostě nestihne nechat vymočit.

"Už i novorozenec, který ví, že matka na jeho projevy reaguje, dokáže udržet moč celkem dlouho, než je maminka připravená jej podržet nad nočníkem. U tříměsíčních bezplenkáčků, kteří začnou hlásit potřebu v řadě u pokladny v obchodě, to bývá i několik minut. Prakticky to tedy vypadá tak, že vydržíme, zaplatíme a jdeme na záchod, který je i několik set metrů daleko," popisuje Berlinger, která sama bezplenkovou metodu aplikovala na svých třech dětech.

Zkušenost čtenáře Už od návratu z porodnice nosíme Míšu v šátku, ale až když jsme začali praktikovat bezplenkovou metodu, zmizela jeho občasná nevysvětlitelná nespokojenost. Míša je po úspěšném čuráni opravdu spokojený. Metodu jsme praktikovali prakticky všude, i tam, kde bych si to před tím nedovedl ani představit. Důležité ale je nebýt nervózni, aby se dítě cítilo komfortně. Bohužel naše západní civilizace není na takovou péči zatím vůbec připravena a lidé se na vás dívají dost divně. Dokonce si myslí, že Míšu trápíme. Mně je naopak líto dětí, které musí v počuraných plínkách zůstat.

Petr, 28 let, programátor

Nehroťte to za každou cenu

V situacích, kdy není dostupný ani záchod, ani nočník, ani jiná alternativa (jako třeba v letadle či v dálkovém autobusu), se doporučuje podržet miminko v čurací poloze "klubíčko" a vysvětlit mu situaci: "Tentokrát můžeš čurat do plenky, hned jak to bude možné, vyměníme plenku."

Je možné provádět bezplenkovou metodu i v noci?

"Stejně jako ve dne," tvrdí Berlinger. "Miminko se v noci nebudí pouze hladem, ale velice často kvůli plnému močovému měchýři - takže nejdřív dáme miminko vyčurat, potom ho nakojíme. Není ale zakázáno zabalit miminko do výborně savé pleny a pořádně se vyspat. Vyspalá a spokojená maminka je zárukou dobré komunikace přes den. S vhodným nočníčkem je ale i noční bezplenkování hračkou. Opravdu to není v tom, že třikrát za noc běžíme s miminkem do koupelny."

Vyhnete se opruzeninám

Podle vyznavačů "ne plenkám" má metoda množství výhod: nejvíce se zdůrazňuje zdravotní hledisko. Díky přirozené metodě odpadá častý problém opruzenin, kterými trpí většina dětí, které nosí jednorázové plenky. Pokožka dítěte není v kontaktu s močí a stolicí. U malých holčiček se navíc zabraňuje tomu, aby se výkaly a tedy i bakterie dostaly do kontaktu s vagínou.

Další výhodou je úspora peněz. Pak je tu i ekologické hledisko. Pokud průměrné dítě spotřebuje pět až šest jednorázových plen denně, znamená to, že za celý přebalovací věk vyprodukuje až dvě tuny nerecyklovatelného odpadu.

"Ráda bych vyzdvihla psychické klady. Vzájemnou komunikací se rodiče vyhnou bojům během přebalování mobilních batolat či stresujícímu se učení na nočník v pozdějším věku. Navíc rodiče, kteří se pro přirozenou hygienu rozhodli, vesměs uvádějí, že se jim lépe daří porozumět i ostatním potřebám miminka. Jejich komunikace je snazší a příjemnější, často tak odpadá "bezdůvodná" nespokojenost či pláč miminka," dodává Bora Berlinger.

Posměch okolí? Téměř jistý

Dost často se stává, že okolí se dívá na "bezplenkové" rodiče s nepochopením, údivem nebo jako na blázny. Zvláště pokud si nočník vezmou s sebou do vlaku nebo se v obchodě domáhají vstupu na toaletu.

"Rodina se musí připravit na to, že bude muset své počínání neustále vysvětlovat a obhajovat," vysvětluje Berlinger.