Bez koření není vaření

Co se děje s kořením poté, co ho přidáte k připravovanému pokrmu? Jednodušší je situace v případě studené kuchyně. Tam se nemusíme obávat toho, že nám vůně vyprchá varem spolu s odpařující se vodou. Naopak se doporučuje připravovat pomazánky, bylinná másla, majonézy atd. alespoň hodinu před podáváním, aby se přítomné éterické oleje v koření rovnoměrně rozpustily do tukové emulze.

Při přípravě teplých pokrmů je tomu naopak. Koření přidáváme zpravidla až nedlouho před ukončením varu, dušení či pečení, a to zvláště v těch případech, kdy jde o jídla málo mastná, nebo dokonce až do pokrmů zcela hotových jídel před podáváním na stůl. Výjimkou jsou jídla z mletého masa, nádivky či paštiky, kde je koření, vmíchané do syrové kaše, v průběhu zahřívání chráněno vrstvou vařené či pečené hmoty.



Žampióny po maďarsku

Paprikové lusky spaříme vařící vodou, oloupeme a rozkrojíme na poloviny. Rajčata 750 g žampiónů, 2 středně velké cibule, 3 rajčata, 2 zelené paprikové lusky, 4 lžíce smetany, 1 lžíce sladké mleté papriky, 1 lžička bramborového škrobu, citrónová šťáva z jednoho citrónu, 50 g másla, mletý černý pepr a sůl

rovněž oloupeme, rozkrájíme, zbavíme semen a propasírujeme. Máslo roztavíme a zpěníme na něm jemně nakrájenou cibuli. Žampióny zbavíme konců tříku, opláchneme je ve vodě okyselené citrónovou šťávou, rozkrájíme na čtvrtky a smícháme se zbytkem citrónové šťávy, aby zůstaly bílé. Pak je přidáme na cibulku a prudce vaříme až do odpaření vody. Přidáme paprikové lusky, posypeme paprikou, povaříme ještě 5 minut, osolíme, opepříme přidáme rajčata a za stálého míchání vaříme ještě asi 3 minuty. Zalijeme smetanou s rozmíchaným škrobem a po zahoustnutí podáváme.



Kebab

800 g zadního hovězího masa, sůl, 4 lžíce másla, 1 velká cibule, vývar, 6 stroužků česneku, 8 brambor, 1/2 lžičky skořice mleté

Maso nakrájíme na kostky a osolíme. Na rozehřátém másle zpěníme na kolečka nakrájenou cibuli, přidáme maso, ze všech stran zprudka opečeme, až pustí šťávu. Maso nejprve dusíme ve vlastní šťávě, poté nepatrně podlijeme vývarem. Asi v polovině dušení přidáme celé stroužky česneku a oloupané, na kostičky nakrájené brambory. Podle potřeby podléváme dalším vývarem. Když je maso měkké, přidáme skořici a podusíme ještě dalších 5 minut.



Rýže s kraby

500 g rýže, 100 g krabů nebo krevet, 150 g vařeného kuřecího nebo telecího masa, 2 ks cibule, 3 stroužky česneku, 1 lžička chilli powder, sójová omáčka, olej, sůl, omeleta ze dvou vajec, sůl, pepř černý mletý, 1 ks syrové okurky

Na oleji osmažíme nakrájenou cibuli, nasekaný česnek a na malé kousky nakrájené maso. Osolíme, přidáme chilli powder a sójovou omáčku. Vše dobře promícháme s předem uvařenou rýží. Na míse zdobíme omeletou, pokrájenou na dlouhé tenké proužky, smaženou cibulkou, masem z krabů či krevet a kolečky syrové okurky, přisolíme a připepříme. Podáváme s rajským či paprikovým salátem.



Bylinková omáčka

3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce citrónové šťávy, 1 lžíce cukru, sůl a pepř, 1 lžička sekané pažitky, 1 lžička sekaného kerblíku, špetka čerstvého nebo sušeného oregana, 2 stroužky česneku, několik kuliček černého pepře

Oloupeme česnek a nakrájíme ho na plátky. Pak opereme bylinky, které smícháme s nakrájeným česnekem a dalšími přísadami. Zalijeme přibližně 100 ml vody. Dáme krátce vychladit. Omáčku můžeme použít k masu či na salát.