Bez extravagance se přehlídky neobešly. K vidění byla nahota i brouci.

Zatímco v minulých sezonách se o prestiž staraly především značky jako Burberry, Vivienne Westwood Red Label, Matthew Williamson či Jasper Conran, letos k nim přibyla také Stella McCartney, která se poprvé zúčastnila místo pařížského týdne módy toho londýnského.

Její kroky následovala také Angličanka Sarah Burtonová navrhující pro značku Alexander McQueen a v metropoli nad Temží poprvé ukázala kolekce McQ pro sezonu podzim - zima 2012/2013.

Ovšem největší hvězdou londýnského týdne módy byl samotný Londýn, toto místo se může pyšnit skutečně revoluční historií nejen v oblékání, ale ve vnímání estetiky vůbec. I když se anglická móda značně liší od elegantní Paříže či sexy Milána, její síla je nesmírná. Jen na poslední rok činil místní obrat dvojnásobek toho, čím se mohly pochlubit automobilky. Navíc se tu móda bere jako zábava, vyjádření osobnosti i jako umění, zkrátka zabírá velmi významnou pozici ve vnímání veřejnosti.

I proto se tvůrci nebojí, vědí, že co projde v Londýně, to by si jinde dovolit nemohli. Například návrhář Fyodor Golan se nechal inspirovat říší hmyzu, a zvolil tak snad nejextrémnější styling londýnského týdne.

Ovšem za jeho bláznivými nápady najdete spoustu ženskosti, elegance a nositelných oděvů, pokud si právě odmyslíte neuvěřitelně kreativní styling modelek na přehlídkovém mole. A to nejen v jeho případu, takových přehlídek bylo v Londýně k vidění spousta.

Skvělým ambasadorkami současné anglické módy je vévodkyně z Cambridge a manželka premiéra Samantha Cameronová. Catherine se od svatby s princem Williamem zasadila o vzestup tvorby britských návrhářů jako nikdo jiný.

Jakmile se mladá vévodkyně objeví na veřejnosti, všichni zkoumají její oblečení do nejmenšího detailu a druhý den již tyto kousky na pultech obchodů nenajdete, hned se totiž vyprodají. Catherine přitom dbá na to, aby se oblékala právě do anglické módy a mohla takto podporovat britské módní tvůrce.

Připadají vám nejnovější kolekce z Londýna absolutně nenositelné a příliš bláznivé? Nezapomeňte, že právě odtud vzešla móda minisukní, vysokých kozaček či punku.

Navíc britské ostrovy daly světu tak výrazné talenty, jako je Alexandr McQueen, John Galliano, Mary Quantová, Vivienne Westwoodová, Stella McCartney či Christopher Bailey.