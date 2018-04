Bez cvičení a potu to prostě nejde

Mnoho lidí ale mate doporučení amerických odborníků na sportovní lékařství staré přes deset let. Podle nich stačí pro udržení zdraví nenáročný pohyb na asi půl hodinu denně.

"Lidé jsou schopni považovat za takový pohyb krátkou chůzi z domu k zaparkovanému automobilu, což rozhodně nestačí," napsal americký odborný časopis Circulation.

Nutnost pohybu nepodceňuje ani nedávno zveřejněná studie Královské belfastské univerzity. Podle ní je jedno, zda se člověk věnuje půlhodinové chůzi třikrát nebo pětkrát týdně. Na kondici a krevní tlak to má prý úplně stejný dopad.

Lidé tomu nerozumí

"Někteří si stále myslí, že svému zdraví mohou prospět jedině horečnou aktivitou, jiní se zase domnívají, že se jejich kondice může zlepšit, i když se pohybují jen minimálně," citoval Circulation odborníky zabývající se vědecky sportem.

Byli mezi nimi i američtí znalci, kteří připravují nová doporučení pro udržení zdraví a zveřejnit je mají příští rok. Ačkoli jejich původní rady o dostatečnosti půlhodinového nenáročného pohybu denně v roce 1995 schválila Světová zdravotnická organizace a o rok později také americká vláda, příští doporučení tak milosrdné nebude.

Teď jsou si odborníci jisti, že běžné denní aktivity, jako je chůze a domácí práce, musí lidé doplnit intenzivním cvičením, nejlépe dvacetiminutovým, a to nejméně třikrát do týdne.

Může to být běh, aerobická aktivita včetně hodně rychlé chůze a pro udržení síly svalů posilování nebo vytrvalostní cvičení aspoň dvakrát do týdne. Méně pohybu lze doporučit pouze těhotným ženám nebo osobám starším 65 let.

Profesor Paul Gately z univerzity v Leedsu řekl, že je těžké dát univerzální recept na udržení kondice. Například lidé s velkou nadváhou, kteří nezmění jídelníček, prý musí pro zachování váhy cvičit každý den aspoň hodinu.