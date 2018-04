Bez čisté tváře se s mladistvým vzhledem rozlučte

"Mytí obličeje je nejdůležitější součást péče o pleť," zdůrazňuje kosmetička Petra Hrdličková ze Sokolovny Průhonice. "Odličování je opravdu důležité. Platí, že čistá pleť rovná se zdravá pleť."

Vůbec nezáleží na tom, zda se líčíte či nikoliv, každodenní očista tváře je nutná z mnoha důvodů. Jednak sama kůže produkuje maz, který může ucpávat póry. Na jejím povrchu se usazují odumřelé buňky, které ji brání dýchat a zároveň mají na svědomí nevzhledné šupinky a zašedlý tón pleti.

V neposlední řadě žijeme se velmi znečištěném prostředí, chemikálie kolem nás a spousta prachových částic se samozřejmě během dne na obličeji i zbytku nechráněné kůže usadí a dělají neplechu. Nemluvě o mikroorganismech, které se ve špíně s oblibou množí.

Čistit obličej lze dvěma způsoby - s vodou či bez ní. Záleží na vás, co vám vyhovuje více, důležitá je hlavně důkladnost, šetrnost a hlavně pravidelnost. Na trhu najdete speciální mycí přípravky na obličej v podobě gelů, pěn, mlék, krémů, olejů, vod, ubrousků a tuhých kostek. "V žádném případě nedoporučuji používat mýdlo, kterým si myjete tělo. Existují mýdla vyvinutá k čištění obličeje, ale ty představují pouze výjimku," zdůrazňuje kosmetička Petra.

Chlubit se zdravou a zářivou pletí nestojí tolik námahy, času ani peněz, jak se možná domníváte. Dodržování pár jednoduchých pravidel vás brzo dovede k vysněnému cíli.



Poznejte svůj typ pleti

Pokožka se s věkem i během ročních sezón může lehce měnit, zvláště spadá-li do kategorie smíšená. Mnoho žen vlastně ani neumí správně určit svůj typ pleti, sahají pak po nevhodných přípravcích a tím se připravují o radost z dokonalé pokožky. Nejlépe určí typ pleti dermatolog, ale spolehlivý test si můžete udělat i doma.

Umyjte si obličej vlažnou vodou, osušte ji hebkým ručníkem a počkejte 45 minut, co se bude s vaší kůží dít. Pokud cítíte výrazné pnutí a kůže nese popelavý nádech, pak jste majitelkou suché pokožky. Když se celá lesknete, máte pleť mastnou. Pokud vidíte mastnotu na čele, nosu a bradě, spadáte do kategorie smíšené, tedy normální pleti. Podráždění a zarudnutí ukazuje na citlivou pokožku, které může být však suchá i mastná.

Zvolte správný přípravek

Jakmile znáte svůj typ pokožky, snadno sáhnete i po vhodném odličovači. Zatímco sušší pleť přivítá více mléka, krémy a oleje, mastná si více libuje v gelech, tuhých mycích kostkách a nadýchaných pěnách. Ovšem i na mastnou pleť najdete odličovací oleje uzpůsobené jejím potřebám.

Otázkou také zůstává, zda potřebujete k pocitu absolutní čistotu vodu či nikoliv. Jde to i bez ní. Micelární vody, které se výborně hodí i na přecitlivé typy kůže, se nanášejí vatovým tampónkem, neoplachují se a přitom stále poskytují onen osvěžující pocit.

Na silnou vrstvu make-upu a těžkého líčení očí a rtů se nejlépe hodí odličovací oleje, které barvy rozpustí snadno a rychle bez zbytečného mechanického dráždění. Po použití oleje můžete (ale nemusíte) použít běžný přípravek, na který jste zvyklá.

Pozor na vodu

Studená ani horká voda se na mytí obličeje rozhodně nehodí, neboť ji zbytečně dráždí. Největší službu při odličování tváře udělá vlažná voda. Žijete-li v oblasti s tvrdou vodou, vyplatí se nainstalovat speciální filtr. Postupem času minerály začínají pokožku dráždit a právě flitr v tomto případě hodně pomáhá.

Ubrousky jako poslední záchrana

Odstranit před spaním všechny stopy po dlouhém dni by se mělo stát naprostou samozřejmostí. Ale někdy se přihodí, že jste tolik unavená, že pouhé pomyšlení na cestu do koupelny místo rovnou do postele vás dostane. Pro tyto případy se schovejte do nočního stolku balíček čistících a hydratačních ubrousků, které odstraní tu největší špínu a líčidla.

Vy se tak vyhnete nepříjemnému pohledu do zrcadla druhý den ráno. A navíc umožníte kůži si alespoň na chvilku odpočinout.

Občas můžete vynechat ...

... ranní očistu. Žádná tragédie se nestane, když si po ránu sem tam nenamočíte obličej. Nejdůležitější je každý večer zbavit povrch pleti nečistot, líčidel, nepřátelských mikroorganismů a odumřelých buněk. Pokud se však potýkáte s pupínky, nezvykejte si ranní péči šidit.

... speciální odličovač na oči. Dobrý odličovat si umí poradit s běžným, každodenním líčení. Pokud však nosíte více barviček a voděodolnou řasenku, pak se bez silnějšího prostředku na oči neobejdete.

Hlavně jemně

Na pokožku obličeje a krku jděte jemně, jinak si říkáte o podráždění, kterým se kůže brání proti hrubému zacházení. Raději než hrubé žínky a abrasivní houbičky použijte elektrický kartáček na důkladnou očistu dvakrát až třikrát týdně. Vhodné jsou také peelingové přípravky, nikoliv však s přírodními abrazivy, ale těmi umělými, kde je zaručen kulatý a hladký povrch obrušujících částeček.