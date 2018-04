Bez čeho se neobejde středoškolák

I kdybyste si to přála, váš syn ani dcera vaši přítomnost při přípravách na studium podle svého názoru vůbec nepotřebuje. S nástupem na střední školu se pravděpodobně přesouváte hlavně do kategorie "sponzor".

To však neznamená, že budete jen slepě plnit jejich rozmařilá přání. I šestnáctiletý rebel(ka) musí pochopit, že jestli tolik touží po značkovém oblečení, skateových botkách a batohu od největšího výrobce sportovních potřeb, celá rodina kvůli tomu o rohlících do Vánoc nebude.

Tahle rozmařilá přání lze snadno vyřešit uspořeným kapesným od babiček a dědečků, případně letní brigádou. A to i v případě, že by podobná investice váš rozpočet nezruinovala.

Co si ale bude váš teenager přát na 100 %, je nový pokoj. Takový, který nebude vyzdoben tapetami s kačerem Donaldem (i když si je před deseti lety tolik přál), zkrátka pokoj podle jeho "současných" představ. Právě tohle přání však bude tou největší finanční položkou, která vás v souvislosti s přechodem na střední školu čeká. Ve specializovaných obchodních domech je nabídka studentského nábytku bohatá, ale také finančně náročná. Podobný efekt lze za malý peníz pořídit v podobě dřevěných polic a primalexu s tónovacími barvami.

PIERCING A DREDY

Do oblečení a účesů si obvykle šestnáctileté děti nechávají mluvit jen velice nerady. Nakonec ale mohou mnohem víc než u rodičů narazit u školního řádu. K mládí revolta patří, ale není výjimkou, že na některých školách nápadné účesy, výrazné barvy vlasů, dredy či piercingy studentům neprojdou. Proto raději přesvědčte budoucího studenta, aby si nápad s oranžovým přelivem nechal raději na následující prázdniny. Jeho vstup do nového prostředí tak bude rozhodně klidnější a bez zbytečných nedorozumění. Jen těžko budete profesora matematiky přesvědčovat, že vaše Kristýnka si s piercingem v jazyce nehraje proto, že by snad jeho výkladem opovrhovala, ale že si jen musí na nový šperk, který si tajně nechala nasadit na prvním rockovém festivalu, zvyknout.

PANTOFLE A BAČKORY

Přezouvání ze středních škol stále ještě nezmizelo a děti to vesměs považují za přežitek. Přezůvky do školy prostě potřebuje každý, ať je prvňák na základní škole nebo na reálném gymnáziu. Nemusí to být ale jen nudné jarmilky (které pravděpodobně vaše dítě nenávidí už od třetí třídy) nebo zdravotní pantofle (které jsou při honičkách po školních chodbách spíš nebezpečné než zdravé). Kluci budou vděční za kecky s módním lebkovým vzorem, holky mohou zazářit v nových balerínkách, které letos překvapivě ovládl stejný vzor. A obě pohlaví budou nadšením skákat nad měkoučkými plastovými "crocskami".

ROZJITŘENÉ CITY

Jestli něco bez výjimky spojuje studenty gymnázií, středních škol i učilišť, tak je to jejich rozbouřené emocionální ego. S přechodem na jinou školu, než na jakou byli doposud zvyklí, se musí vyrovnat všichni stejně a bohužel je to v období, kdy se obrazně řečeno motají "ode zdi ke zdi". S mnohem většími nároky na studijní látku přichází většinou zhoršení školního prospěchu, které zejména dosavadní premianti zvládají těžko.

Učitelka Daniela Pejchová upozorňuje: "Nenechejte děti usnout na vavřínech. Já osobně bych byla pro volnější variantu metody ,cukr a bič’. Důležité je, aby vždy dítě vědělo, že má kolem sebe rodiče, kteří za ním stojí, že je doma láskyplné prostředí, kde ho vyslechnou a budou se snažit společně najít východisko z potíží."