Beth Ditto ze skupiny Gossip: XXL múza

Říká si 'tučná lesbička z Arkansasu'. 28letá, 95 kg vážící zpěvačka vystupuje na jevišti v prádle. 'The New Musical Express' je věštírna toho, co je nejvzrušivější, nejmódnější a nejnásledováníhodnější - co je cool. Nejlepší oblečení a nejlepší muziku hrající interpreti vytyčují trendy a určují, co poslouchat, s kým se stýkat, co užívat a jak vypadat.

Svého času cool byl Elvis Presley, později John Lennon, Lou Reed, Iggy Pop, hudebníci Sex Pistols a Kurt Cobain z Nirvany. V posledních letech byli cool členové londýnské skupiny The Libertines, včetně přítele Kate Moss zpěváka Pete Dohertyho nebo newyorské kapely The Strokes s borcem Drew Barrymore, bubeníkem Fabriziem Moretti. V roce 2006 'NME' rozhodla: Nejvíce cool je zpěvačka americké skupiny Gossip - Beth Dittoová.

"Beth je ikona rockandrollového nonkonformizmu," zdůvodňoval svou volbu 'NME'. "S hlasem jako Tina Turnerová a scénickou účastí hodnocenou v megawattech by Beth vynikala všude, nejen ve světě mužského alternativního rocku. Punková lesbička vyrostla na odlehlém jihu USA, v Arkansasu. V době bouřlivých společenských proměn mají konečně šanci dolehnout k posluchačům hlasy, které obvykle bývají vytlačovány na okraj. Beth je právě takový hlas - klasická rockandrollová outsiderka, díky níž je muzika stále buřičská. A proto vyhrála!"

Jsem lesba!

Narodila se v Searcy ve státě Arkansas, v tzv. Bible Belt, biblickém pásmu. "Kdybych nebyla písničkářka, jistě bych již byla těhotná," přiznala Ditto denníku The Guardian. "V Arkansasu měli lidi tři způsoby úniku před skutečností. Mohli jste brát drogy, otěhotnět anebo se stát ultrakřesťanem. Někteří spojovali všechny tři."

Její matka byla ošetřovatelkou, vychovávající sedmero dětí, pracující od rána do večera. Beth měla i několik otčímů, kteří se o ni příliš nestarali. Vyrůstající mezi letničáři a baptisty, zpívala gospelové písně v kostelním chóru. Již tehdy se projevilo, že má mocný hlas. Přes náboženskou horlivost panující kolem, poslouchala její matka Black Sabbath a Pink Floyd, což také ovlivnilo dceřin vkus.

Jako 18letá si Beth uvědomila, že má dost zapadlého Arkansasu. Utekla do liberální Olympie ve státě Washington, ležícím na pobřeží Tichého oceánu.

"Nechtěla jsem model, kde chlapi v obýváku zírají na fotbalový zápas a ženy sedí v kuchyni a vaří. Měla jsem po krk každodenního stresu se sexizmem a homofóbií. Jako 13letá jsem slyšela poprvé slovo 'feministka' a zjistila jsem, že jí jsem. V sedmé třídě jsem napsala domácí úkol o slavné ikoně tohoto hnutí a obhájkyní ženských práv Glorii Steinemové. V Olympii jsem objevila lidi, pro které jsem měla nějakou cenu, kteří mě uznávali, měli rádi, ba dokonce mě obdivovali! To byly pro mě úplně nové zážitky."

Beth pracovala v cukrárně, potom v kadeřnickém salónu a prodávala i trička. Roku 1999 založila skupinu The Gossip. Hráli tvrdý rock na pomezí punku, ale kvůli Bethinimu hlasu ho spojili se soulem a bluesem.

The Gossip vydal albumy 'That's Not What I Heard' a 'Movement', který získal uznání kritiky, ale nezískal komerční úspěch. Až třetí deska - 'Standing in the Way of Control' (Postavit se dozoru), zaznamenala úspěch. Singl 'Standing in the Way of Control' Beth složila, když republikánská administrace George Bushe začala v USA boj proti uzákonění homosexuálních manželství.

"Rozhodla jsem se o tom napsat, když ve státu Oregon zablokovali legalizaci manželství gejů a lesbiček," hovoří Beth. "Mnoho mých přítelkyň doufalo, že se zakrátko vezmou. Začaly si dokonce podávat příslušné doklady. Když pak postup zablokovali, nejdřív jsem si myslela, že mám ještě jen něco přes dvacet a zatím se nemíním vdávat, takže se mě to vlastně netýká a nemám důvod protestovat. Ale pak jsem si uvědomila, že se tak s utlačovanými sociálními skupinami děje pokaždé: učí je, že nemají otravovat, smířit se s porážkou a kývnout na podmínky úřadů. Trápilo mě to, až jsem se nakonec jednou vzbudila a řekla si: To vůbec není, kurva, OK! Pravda, nemusím být vždy obhájkyní lesbických práv, ale teď nebudu skrývat svou totožnost a své přesvědčení."

V rozhovorech novináři dotírají, jak Beth pociťuje svou váhu. Příznačná výměna názorů:

- Cítíš se jako...?

- Tlusťoška?

- …jako tlusťouška?

Lagerfeldova favoritka

Ditto říká, že jí nepřekáží vymezení 'fat' (tlustá): "Je lepší než 'osoba s nadváhou', protože kdo nakonec určuje, co je přiměřená váha, a co nadváha a o jakou normu máme usilovat. V politicky vzorné Americe předstírají, že pupkatí lidé neexistují, nepoužívají definici jako 'fat', jako kdyby to byla nejhanebnější věc na světě a břichatí patřili k nějaké menšině. Přitom to není nějaká menšina, ale většina, vždyť většina Američanů má tlustou řiť. Zbožňuji jíst a celé roky jsem se s tím pokoušela bojovat, ale to stačilo. Nechci vypadat jako Britney Spearsová. Je hrozná! Už fakt, že jsem tlusťoška, která se za to nestydí, přijímá to a ukazuje se na pódiu, je sám osobě politický."

Beth nemá v úmyslu hubnout nebo předstírat, že je na chlapy. "Většina nezávislejch skupin jsou bílí heterosexuální chlapci. Co by je také mělo v Americe trápit? Nic! Vládnou té krajině! Píšou teda písně o lásce a o tom, že je nechalo děvče.

'Lesbička', 'queer', 'pupkatá‘- Beth po celý svůj 28letý život bojovala za to, aby tyto výrazy nezněly v ústech jiných pohrdavě a potupně. Nyní věří, že "Těla můžou být jednoduše těla a nemusí se s tím spojovat nějaký druh fašismu pod záminkou, co je dobré, co zlé, co dovolené, co zakázané a co politici pokládají za správné".

Neustále se vrací k arkansaské minulosti: "Když jste vyrůstali v zasraném městečku, kde jste všechny nenáviděli, pak se hudba stávala jediným způsobem úniku a koncert místem, kde jste to všechno mohli ze sebe vyvrhnout. Teď si můžu dělat, co chci, a nikdo mi v tom nezabráni, ani v takové fašistické zemi, jako jsou Státy!"

Beth Ditto se nestydí za své tělo a obléká se, jak se jí zachce. Dá na sebe leopardí kůži anebo šaty na jednom ramínku nebo dokonce plavky: "Když jsem byla dítětem, máma mi kázala nosit na pláži košili, protože se styděla za mou tělnatost. Teď mi to může být ukradené,” říká.

Na britském trhu se začátkem roku objevil nový magazín o módě Love, na titulce s polonahou Beth, zakrývající si lůno růžovou drapérií. Když jí editorka Katie Grand ukázala fotky, zeptala se: "Hádej, co jsme změnili ve photoshopu?”

"Co je mi do toho?", odfrkla Beth.

"Udělali jsme tě větší,” prozradila šéfredaktorka.

Beth Ditto válcuje všechny předsudky vůči tloušťce. Zejména když ji začali zvát na večírky milovníci modelek XXS Karl Lagerfeld a Marc Jacobs. Dokonce se sama pustila do navrhování. Oslovili ji šéfové obchodního řetězce Evans.

"Jsem nonkonformní lesbička a zpočátku jsem váhala, zda jít do takového mainstreemového projektu. Je to přece jen trochu nudné dělat konfekci. Nakonec jsem se v tom vyžívala. Myslím si, že výsledkem nejsou žádné kaftany, ale ulítlé topy, bundy, úpletové šaty s potiskem a legíny. Je to absolutně neevansovské.

Nechápu ženy, které tvrdí, že je móda zrazuje. Když máte na sobě tolik tuku jako já, musíte být kreativní. A jsem v tom opravdu dobrá. Vždy se dá objevit něco zajímavé, když už nic jiné, tak alespoň výrazné náušnice,” přizvukuje rockerka Beth Ditto.