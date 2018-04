Styl není otázka peněz. Modelka radí, jak nakoupit z druhé ruky

11:40 , aktualizováno 11:40

Konfekce je fajn, ale na osobitosti a jedinečnosti nám zrovna nedodá. Jenže oblečení od luxusních značek si zase málokdo může dovolit. Ideálním řešením jsou second handy – včetně těch, co za slušné ceny nabízejí ojedinělé kousky od návrhářů. S modelkou Marianou Klangovou jsme se do jednoho takového vydali.