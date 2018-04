Valentino chystá žalobu na českou agenturu kvůli falešné přehlídce

Akce organizovaná agenturou Czechoslovak Models totiž nebyla oficiální, jak se nám podařilo zjistit.

O jejím konání v centrále světoznámého módního domu Valentino neměl nikdo tušení. "Tato iniciativa nevyšla z naší firmy. Jedná se o zneužití značky a parazitování na jménu Valentino," stojí v oficiálním vyjádření z centrály značky Valentino, který dostala redakce OnaDnes.cz exkluzivně k dispozici.

Stejně tak se od celé akce distancuje zástupce oděvů značky Valentino pro Českou republiku. "O původu prezentovaných modelů nemáme vůbec tušení," řekla Lenka Vejvalková ze společnosti Prospekta Móda, která do České republiky dlouhá léta dováží přední italské značky Valentino, Versace, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo a celou řadu dalších.

"V žádném případě to není oficiální prezentace značky v České republice," dodala Vejvalková. Domnívá se, že se jedná o šaty zakoupené v outletech, nikoliv o reprezentativní modely vhodné pro uspořádání retrospektivní přehlídky. Ostatně oficiální retrospektiva se momentálně koná v Londýně a vystavované modely až do jejího skončení britskou metropoli neopouštějí.

Koktejlové šaty a honosné večerní róby od italského mistra přivezla na akci modelingová agentura Czechoslovak Models, aby je ukázala v rámci módní přehlídky The Best of Valentino v prostorách Pálffyho paláce.

"Přehlídka "The Best of Valentino by VS Brands", nikoliv tedy přehlídka "Valentino", byla retrospektivní prodejní přehlídkou modelů," píše v oficiálním tiskovém vyjádření Stanislava Radotínská z Czechoslovak Models. Na výhrady ze strany oficiálního distributora značky Valentino a jeho tiskové mluvčí Barbory Bergové uvádí, že se jedná o nekalou obchodní praktiku s cílem poškodit jméno agentury. "Prohlášení paní Bergové o "starých šatech zakoupených v outletu" je nemístné a poškozuje dobrou pověst agentury i dovozce," tvrdí Radotínská s tím, že její agentura hodlá v nejbližších dnech podat na paní Barboru Bergovou trestní oznámení.

Přísně střežená image

Ať již byla přehlídka pořádaná s oficiálním svolením značky či nikoliv, by běžného diváka nemuselo prakticky zajímat. Důležité je zanechat ten správný dojem a ukázat módu v tom nejlepším možném stylu. Což se ale bohužel také nestalo.



Sám velký Valentino kdysi prohlásil: "Večerní šaty, které odhalují ženské kotníky během chůze, jsou tou nejodpornější věcí, jakou jsem kdy viděl." Velmi ostré sdělení a zároveň pravidlo, kterého se po svou dlouholetou kariéru držel. Sám dbal na každičký detail, i sebenepatrnější chyba jej rozčilila. Co by asi řekl na pražskou přehlídku?

Řekne-li se Valentino, většině se vybaví nadýchané šaty se spoustou volánků, květinové vzory, korálkové výšivky, krajkové lemy a samozřejmě tzv. Valentino červeň - unikátní živoucí odstín rudé, typický pro tento světově slavný módní dům. Od přehlídky očekáváte dokonalost a preciznost v každém detailu. Jiným způsobem se slavná módní jména ani prezentovat nedají. Přísně si střeží svou image od výroby oděvů až po jejich prezentaci.

Známé úsloví - když dva dělají totéž, není to totéž - zde platí dvojnásob. Nedostatek pozornosti věnovaný detailům se stal fatální a pokazil celkový dojem. Kombinace honosné a luxusní módy, byť staré několik let, s botami na průsvitné platformě a se štrasovými ozdobami kolem útlých kotníků modelek, bohužel celkový vzhled zásadně zkazila.

Dá se pochopit, že partner celé akce, společnost VS Brands, se chtěla nějakým způsobem prezentovat. Použití obuvi, kterou byste hledali v botníku tanečnic u tyče v nočním klubu, nebylo tím nejšťastnějším krokem. Boty ve stylu E55 se k šatům od Valentina skutečně nehodí a neměly by být ani tím nejbláznivějším stylistou akceptovány. S romantickou ženskostí a sofistikovanou elegancí mají pramálo společného.

Navíc naprosto stejné boty se objevily již na zářijové přehlídce plavek Fendi a Cavalli v rámci Prague Fashion Weekend a také moc na noblese nepřidaly.

Utržená cedulka na šatech

Největším trapasem se stal poslední model, zde již nešlo prominout vůbec nic. Vyslat na molo šaty s udrženou cedulkou na zádech vypovídá o mnohém. Valentino by se nestačil divit, jak snadno lze zničit jeho dílo.

Rázem bylo jedno, jak skvělou práci odvedli zkušení kadeřníci Toni&Guy, ani kolik karátů měly briliantové šperky od Alo Diamonds. Něco takového se dá omluvit na školní besídce, ne však na přehlídce takového jména.

Pokus o retrospektivní přehlídku se nepovedl. Zkušenému divákovi bylo jasné, že o oficiální akci věnovanou jednomu z nejvýznamnějších módních návrhářů 20. století nemohlo jít. Velká škoda pro organizátorskou agenturu, která se snaží pozvednout módní scénu v Česku.