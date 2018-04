Bešeňová - termální ráj v srdci Slovenska

Člověk jeho kouzlo nejvíce ocení právě v tu dobu, kdy počasí přeje jen tvorům s bílou huňatou srstí, tedy sněžné lišce, lednímu medvědovi a Yettimu.

Návštěvník termálních lázní Bešeňová se ve vyhřáté šatně pohodlně převléknete do plavek a pak má dvě možnosti. Buď se k vodě přesune vytápěným tunýlkem, nebo (jako já) zvolí dobrodružnější variantu a k jednomu z vyhřátých bazénů neohroženě doběhne vší tou zimou. Nic proti saunám, ale opačný postup, tedy první vymrznout a pak se naložit do horké vody, má nezaměnitelné kouzlo. Do hřejivé lázně je navíc možné se sklouznout tobogánem, v zimě však jen v kryté části komplexu (kdo by taky toužil přimrznout ke skluzavce, že?). Pak už člověk může jen odpočívat, plavat či potápět se, zatímco většina Evropanů v daném okamžiku někde klepe kosu.

Obec Bešeňová leží na břehu řeky Váh v dolní části Liptovské kotliny, deset kilometrů východně od Ružomberka. Oblast Liptovské kotliny a okolí obce patří mezi nejatraktivnější a nejnavštěvovanější turistické lokality na Slovensku. Kouzlo zdejšího termálního koupaliště je v tom, že bylo vybudováno v místech, kde z hloubky 1987 metrů vyvěrá voda s teplotou 60,5°C. Pramen je navíc bohatý na vápník, hořčík, sodík a další prospěšné látky, takže se člověk, když se to tak vezme, koupe v horké minerálce. Ta má na lidský organismus, především na pohybové ústrojí, blahodárné účinky, o kterých prý věděli již starověcí Keltové. Potvrzují to alespoň nedaleké archeologické nálezy.

Komplex Thermal parku Bešeňová se skládá mimo jiné z osmi venkovních bazénů s onou termální minerální vodou o teplotách 28 až 40 °C, několika vnitřních vyhřívaných bazénů a atria s vířivkami. Komu k nalezení duševní rovnováhy nestačí láznění v horké vodě, ten může navštívit místní Wellness centrum – Vitálny svet, které se skládá z pěti různých saun s inhalacemi a dalších "odpočívadel". Inhalovat je možné například bylinky, jejichž výrazné aroma příznivě působí na všechny orgány i smysly. Mentolová inhalace zase uvolňuje póry pokožky a čistí dýchací cesty. Po nejrůznějších procedurách je úžasné si odpočinout na vyhřátém lehátku v Tapidáriu.

V další části Thermal parku se nachází, takzvané Relax centrum. Zde si můžete dopřát nerůznější masáže (například medovou, tureckou či mýdlovou), světelnou terapii, nebo i pochytit trochu bronzu v soláriu. Aktivnější jedinci ocení posilovnu či lekci aerobiku. Přímo v areálu je také možnost dobře se najíst, nebo rovnou ubytovat. Řadu hotelů a apartmánů najdete také v blízkém okolí komplexu.

V zimním období míří do Thermal parku Bešeňová množství lyžařů. Aby taky ne, prohřátí kostí se po lyžování hodí. Mezi nejznámější lyžařská střediska v okolí patří Ski park Ružomberok a Chopok Sever (Jasná). Z Bešeňové do nich jezdí ski & spa bus. Dobře dostupná jsou odsud také střediska Závažná Poruba, Liptovský Ján a Štrbské Pleso. V blízkém okolí najdete také vhodné terény pro běžecké lyžování.