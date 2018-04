Berlín poslední trendy neřeší. Nosí se army a minimalismus

Do německé metropole se stahují umělci, kreativci a bohémové z celého světa a dělají z ní místo, které je módní, ale neztrácí domáckou atmosféru.

Spíš než konkurenční boj tu funguje kooperace a otevřenost různým názorům, což platí i v místním přístupu k módě. Berlínský styl může na první pohled působit nenápadně i fádně, ale všímavé oko najde mezi zdejšími outfity perly, o jakých si třeba Paříž může nechat zdát.

Módní blogerka Eva Liliana Vlachová.

Takové oko má třeba česká blogerka Eva Liliana Vlachová. Pochází z Olomouce, ale v Berlíně žije už třetím rokem.

"Charakteristickým rysem berlínské pouliční módy je kombinování starších věcí s těmi novými," říká. Na lov vintage kousků se chodí do second handů a na bleší trhy. "Ten největší a nejznámější najdete v Mauerparku, než ho celý projdete, uplyne minimálně hodina. Bývá ale plný turistů a prodírání se davy zrovna nepodporuje hledačské pudy... Proto mám radši menší blešáky, můj nejoblíbenější se koná každou neděli na Boxhagener Platzu ve čtvrti Friedrichshain."

"V každém průvodci Berlínem se dočtete, že nákupní mekkou je bulvár Kurfürstendamm," dodává. "Pokud vás ale nelákají řetězce, které najdete i v Praze a každém větším městě, vyhněte se mu a radši se podívejte jinam. Zkuste objevovat malé butiky a zajímavé obchůdky v okolí zastávky Hackescher Markt kousek od Alexanderplatz nebo v hip čtvrti Prenzlauer Berg."

Berlínská čtvrť Kreuzberg Berlínská hip čtvrť Prenzlauer Berg

Co potřebujete, abyste vypadali jako praví Berlíňané, co jezdí do práce na kole a víkendy tráví piknikováním v parku Tiergarten? Kromě skládačky a piknikového koše ještě ležérní přístup a správné barvy.

"V posledních letech moc nefrčí výrazné a křiklavé odstíny," podotýká Eva Liliana, "Berlíňané raději oblékají barvy tmavé, neutrální a tlumené, což hezky ladí obzvláště s šedí na některých místech bývalé východní části města. To ale rozhodně neznamená, že by jejich oblečení bylo nudné, naopak má šmrnc, často je ozvláštněné nějakým výrazným doplňkem."

Zkuste k obyčejným skinny džínům, vytahanému svetru a brýlím Ray Ban přidat třeba obrovský prsten, netradiční boty nebo ručně pomalovanou hadrovou tašku.

Letí taky armádní prvky: "Kluci shánějí britské letecké uniformy a současné armádní uniformy Bundeswehru třeba na bleších trzích. Holky zase nosí římské páskové sandály v různých provedeních a barvách," všímá si Eva Liliana, která se sama zhlédla hlavně ve vintage stylu.

"Ve světě módních časopisů se sice trendy mění z týdne na týden, ale nezdá se mi, že by to Berlíňany nějak zásadně ovlivňovalo. Navíc je těžké generalizovat a mluvit o berlínském stylu jako o zavedeném pojmu. V městských čtvrtích, jako je Kreuzberg, Neukölln nebo Friedrichshain, žije spousta cizinců a každý z nich přináší do celkového obrazu něco svého."

Lidé z celého světa, hlavně ta movitější část, se ale sjíždí i na berlínský fashion week, který se koná dvakrát ročně a představuje tvorbu současných německých návrhářů. I když ho česká bloggerka považuje za inspirativní zážitek, její dojem byl trochu rozpačitý.

Německý módní návrhář Kilian Kerner Přehlídka Kiliana Kernera

"Každý si fashion week představuje jinak, pravda je ale poněkud méně hvězdná, než si možná myslíte. Představte si obří stan, kde strávíte týden o vodě, šampaňském a jednohubkách. Spolu s vámi prostor sdílí německé hvězdičky, fotografové, novináři a bloggeři. Koloběh dne je následující: čekání, až vás vpustí k molu, čekání, až se všichni usadí, čekání na začátek přehlídky, přehlídka, hromadný přesun do předsálí, pak to všechno znovu od začátku..."

A kdo je nejčerstvější na místní módní scéně? "Určitě talentovaný mladý návrhář Kilian Kerner. Z vyšší módy můžu jmenovat třeba značky Michalsky nebo Lala Berlin."

Kernera, Michalského, ale i další návrháře, jako je Vladimir Karaleev, spojují určité prvky: minimalismus, praktičnost, důraz na kvalitu materiálu i střihu, pohodlí.

Z přehlídky Vladimira Karaleeva Lala Berlin

Michael Michalsky má dokonce motto: "skutečné oblečení pro skutečné lidi". Všichni tak navazují na tradici německých návrhářů typu Wolfganga Joopa či Jil Sander a jejich přirozené, nenucené elegance.

To nás vrací zpět do ulic. Berlín vás nikdy nebude nutit, abyste se přizpůsobili davu. Naučí vás ale, že nenucenost neznamená lhostejnost a že sportovní elegance nemusí být jen tričko + modré džíny + bílé tenisky. Přijme vás za své, ať už se schováte za šedo-béžovo-černé mimikry, nebo se vyřádíte v šílených kreacích.

Inspirovat se můžete třeba na místních blozích. "Raději sice monitoruji ty české, ale sleduji i pár berlínských. Nejvíc mě baví http://stilinberlin.blogspot.com/, http://www.lesmads.de/ a http://my-berlin-fashion.blogspot.com/," uzavírá Eva Liliana.