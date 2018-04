Berlín, New York Evropy. Inspirujte se stylem německé metropole

Kurfürstendamm a okolí

Je to nákupní čtvrt bývalého západního Německa, kde ženy propadají nákupní horečce. Začít můžete ve zdejším nejstarším sedmipatrovém obchodním domě KaDeWe, kde mají své butiky světoví návrháři a módní značky. Najdete ho na ulici z Tauentzieh poblíž stanice T metra Wittenbergplatz.

A túra po obchodech může pokračovat - najdete zde klasické značky, jako je Zara, H&M, Levis, Adidas, Nike, G-Star, a také obchodní dům St Peek & Cloppenburg. Poté pokračovat ulicí přes další obchodní dům Europa-Center do ulice Kurfürstend Kurfürstendamm a prohlédnout si butiky ve stylu pražské Pařížské ulice. V přilehlých ulicích jako Emser (tady je zajímavý obchod Strawberry) a Rankestrasse najdete alternativnější obchody s módou.

Značku Cos najdete Značk v každé čtvrti. Obchodní dům KaDeWe. Zebrackub je v ulici Rankerstrasse 25 a najdete tu směs streetových značek.

Friedrichstrasse

Ulice plná obchodů, obchodních domů a nákupních pasáží. Vše začíná na stejnojmenné stanici metra. Tady najdete oblíbenou anglickou značku All Saints, kde každý kus oživí váš šatník. Za velmi nápadité střihy, kvalitní materiály a kožené výrobky si musíte trošku připlatit. V období slev je to ale docela únosné.

Hned vedle najdete sportovní značku Superdry a poté švédskou Cheap Monday, která je podobná firmě American Apparel. O pár metrů dál budou brzy otevírat německou značku Gina Tricot, která nabízí basicové oblečení v různých barvách.

Přijdou si tu na své i vyznavači luxusu, a to ve dvou obchodních domech. Jeden je inspirovaný pařížskou galerií Lafayette a druhý je Departmentstore Quartier 206. Pokud byste si chtěli trošku zpestřit vybavení svého bytu, tak je tu několik designových obchodů s věcmi, o kterých se nám může v Česku zatím jen zdát.

Hackerscher Markt a okolí

Oblast Mitte je centrum nejen města, ale i centrum dění, hlavně co se kultury týče. Když vystoupíte z metra na Hackesher Markt, máte na výběr ze dvou cest. Hned naproti je obchod Muji, který nadchne zejména milovnice papírenského zboží. Odtud si můžete zvolit svůj směr.

Jedna část je směrem k Friedrichstrasse po ulici Oranienburger Strasse. Tady najdete mix dražších a levnějších obchodů. Skvělé boty na čísle popisném 85 - Riccardo Cartillone nabízí kvalitní italskou koženou botu své značky plus další jiné. Nechybí obchody s džínovým zbožím a obchody multibrandové.

Německá značka Buffalo nabízí velký výběr nápaditých bot, které jsou cenově dostupné. Na výlohy a interiéry obchodů je radost pohledět. Akvárium s medúzami v obchodě 14 oz.

Druhá cesta vede směrem k Alexanderplatz. Najdete zde Americann Apparel, Buffalo, Made in Berlin, Cos, Acné, Maison Scotch, Volcom, Diesel, 14 oz., All Saints, Carhart a mnoho jiných, situovaných hned vedle sebe nebo v přilehlých uličkách. Rozhodně se je na co dívat. Vydejte se sem, pokud preferujete malé obchody před velkými nákupními centry.

Trhy a secondhandy

Víkend většinou patří bleším trhům a těch najdete v Berlíně nepočítaně. Stačí se zaměřit na to, co budete chtít nakupovat. Převážně jsou otevřeny v neděli od 10 do 17 hodin. Ten, který jsem navštívila já, se jmenuje Flohmarkt am Mauerpark na Bernauer Strasse ve čtvrti Prenzlauer Berg, která odjakživa patřila alternativní módě. Často vás překvapí, co všechno jsou schopni lidé prodávat, a stojí to úsilí a čas, ale poté nebudete litovat.

Flohmarkt am Mauerpark.

V okolí tohoto parku je mnoho dalších krásných malých obchůdků (nejen secondhandového typu) na Oderberger Strasse, ale ty jsou otevřeny jen do soboty, jelikož v neděli je vše zavřené. Najdete zde mnoho dalších trhů, Kunstmarkt na Strasse des 17. Juni nebo jeden na Oranienstrasse 190 a na Moritzplatz ve čtvrti Kreuzberg, která je považovaná za ráj umělců. V noci toto místo není moc bezpečné.

Co se týče secondhandů, tak jeden z populárních je Kleidermarkt, který má pobočky po celém Berlíně. Made in Berlin v Neue Schönhauser Strasse 19 a druhý Colours je v pasáži v Bergmannstrasse 102. Určitě stojí za to se tam podívat. Kromě obnošených věcí tu najdete i outletové zboží.