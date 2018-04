Beránkova velikonoční hostina

Máslový velikonoční beránek

NA FORMU O OBJEMU 3 L

Příprava: 15 minut + 50 minut pečení

* 210 g másla nebo hery

* 200 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 8 žloutků

* citronová kůra ze 1/4 dobře omytého nebo chemicky neošetřeného citronu

* 270 g hladké mouky

* 1 a 1/2 kypřicího prášku do pečiva

* hrst opláchnutých rozinek

* 1/2-1 hrnek mléka

* 8 bílků

* špetka soli

* trochu másla a hrubé mouky nebo jemné strouhanky na vymazání a vysypání formy

1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Formu na beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou nebo strouhankou. V míse utřeme změklý tuk s oběma cukry a žloutky do pěny. Přidáme prosátou mouku s kypřicím práškem, jemně nastrouhanou citronovou kůru, okapané rozinky a část mléka. Zamícháme a podle potřeby přiléváme mléko tak, aby vymíchané těsto šlo dobře přelít do formy.

2. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh a zlehka vetřeme do těsta. Vlijeme do hlubší části formy, těsto by mělo sahat kousek pod okraj, uhladíme povrch a přiklopíme druhou polovinou. Pečeme v předehřáté troubě asi 45 minut do zlatova. Formu vyjmeme z trouby, zabalíme do vlhké utěrky, a když zchladne, opatrně beránka vyklopíme a necháme na tácu zcela vychladnout.

Hráškový krém s ředkvičkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut

* 30 g másla

* 60 g hladké mouky

* 1 l zeleninového vývaru nebo vody

* sůl

* bílý mletý pepř

* špetka muškátového oříšku

* 100 ml mléka

* 300 g hrášku (mražený,sterilovaný nebo čerstvý)

* 200 ml smetany 33%

* malý svazek ředkviček

* hrst usekané pažitky

1. V hrnci rozpustíme máslo, přisypeme mouku, osmahneme a umícháme světlou jíšku. Zalijeme studenou vodou nebo vývarem, rozmícháme metličkou a osolíme a okořeníme. Polévku přivedeme k varu a vaříme 15 minut za občasného promíchání. Přilijeme mléko, a až začne polévka opět vřít, vsypeme hrášek.

2. Povaříme 5 až 10 minut do měkka a polévku odstavíme z ohně. Přímo v hrnci rozmixujeme vše ponorným mixérem dohladka a přecedíme přes jemný cedník. Hrášek co nejvíce protlačíme vařečkou nebo obrácenou naběračkou.

3. Nakonec vlijeme smetanu a necháme přejít varem, podle chuti ještě dochutíme solí či pepřem. Porce polévky zdobíme tenkými plátky omytých ředkviček a posypeme usekanou pažitkou.

Vaječné závitky se šunkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 5 minut + 15 minut pečení

* 4 vejce

* 12-16 plátků šunky,např. pražské,debrecínky apod.

* 1 lžíce oleje

* 1 lžíce dijonské hořčice

* mletý pepř

* 400 g směsi jarní zeleniny (karotka, hrášek, květák apod.)

* 1 lžíce másla

* sůl

1. Předehřejeme si troubu na 220-250 °C. Vejce uvaříme naměkko, trvá to asi 4 minuty, zchladíme vodou a oloupeme. Vždy 3-4 plátky šunky nebo tenké plátky uzeného masa položíme přes sebe tak, aby vznikly čtyři šunkové obdélníky na zabalení uvařených vajíček.

2. Takto připravenou šunku potřeme hořčicí, posypeme trochou pepře a vejce obalíme. Zapékací misku vytřeme olejem a vaječné závitky do nich naskládáme spoji dolů a těsně vedle sebe. Povrch potřeme zbylým olejem a upečeme v předehřáté troubě na střední příčce dozlatova.

3. Mezitím si uvaříme omytou a očištěnou zeleninu v páře nebo v osolené vodě do křupava. Vaříme ji postupně podle druhů, aby se křehčí zelenina nerozvařila a podáváme ji přelitou máslem s upečenými vaječnými závitky. Jako druhou přílohu podávejte třeba bramborovou kaši.

TIP Tímto způsobem můžete zužitkovat i zbylá vejce natvrdo. Vejce se dobře balí do širších plátků šunky, u hodně tenkých plátků jich dejte více na sebe.

Velikonoční nádivka

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 minut + 30 minut pečení

* 600 g uzeného masa

* hrst mladých spařených kopřiv

* 6 tvrdších žemlí

* trochu vývaru z uzeného masa

* hrst nakrájené pažitky + trochu k podávání

* 6 vajec

* 125 ml smetany 12% nebo 33%

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového květu

* sádlo nebo máslo a strouhanka na vymazání a vysypání fromy

1. Omyté maso uvaříme do měkka. Mladé omyté listy kopřiv vložíme do cedníku, přelijeme vroucí vodou a necháme okapat. Uvařené uzené necháme trochu vychladnout a nakrájíme na drobné kostičky.

2. Žemle nakrájíme na kostky, vložíme do mísy k pokrájenému masu a zvlhčíme několika lžícemi vývaru. Přidáme spařené posekané kopřivy, omytou nakrájenou pažitku a přilijeme žloutky, které jsme rozmíchali ve smetaně. Osolíme, okořeníme mletým pepřem a muškátovým květem, promícháme a necháme chvíli stát.

3. Z bílků si ušleháme tuhý sníh, lehce vmícháme do směsi a urovnáme do sádlem vymaštěné a strouhankou vysypané formy nebo pekáčku. Zvolna pečeme v předehřáté troubě do červena, popřípadně otestujeme ve středu nádivky špejlí, jestli nelepí. Před podáváním posypeme pažitkou. Nádivku můžeme podávat jak teplou s dušeným špenátem a novým bramborem, tak studenou samostatně nebo s jakýmkoliv salátem z čerstvé jarní zeleniny.

Jehněčí kýta na rozmarýně

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 2 hodiny pečení

* 4 jehněčí nožičky nebo 1 kg vykostěné kýty

* 4 stroužky česneku, drceného

* 4 lžíce olivového oleje + 2 lžíce na zeleninu

* 2 snítky rozmarýny

* 2 snítky tymiánu

* sůl a mletý pepř

* 200 ml červeného vína

* 40 g másla

* 1 lžíce hořčice francouzské

* 1 pórek

* malá hlávka kapusty nebo čínského zelí

* 1 pastinák

* 1 svazek chřestu

1. Jehněčí maso omyjeme, osušíme a odblaníme. Česnek smícháme s olivovým olejem, polovinou usekaných bylinek a červeným vínem. Marinádu vetřeme do masa a necháme několik hodin odležet.

2. Předehřejeme troubu na 200. Maso vyjmeme z marinády, osolíme, opepříme, vložíme do pekáče vytřeného olejem a zprudka zapečeme. Snížíme teplotu na 160-170 °C, přidáme část másla, zbylou marinádu, popřípadně podlijeme trochou vody a pečeme pod poklicí do měkka, asi 1 a půl hodiny. Během pečení maso obracíme a přeléváme šťávou.

3. Když je maso měkké, sundáme poklici a dopečeme na barvu. Nakonec šťávu zjemníme zbylým máslem a dochutíme solí a pepřem. Vyjmeme z trouby a necháme přikryté asi 15 minut odpočívat.

4. Mezitím si rozpálíme gril nebo grilovací pánev. Zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme. Lžíci hořčice smícháme s dvěma lžícemi olivového oleje a mletým pepřem. Zeleninu potřeme připravenou směsí, rozložíme na grilovací mřížku a opečeme z obou stran, tak aby zelenina zůstala křupavá (asi 5 -10 minut). Podáváme s jehněčím přelitým šťávou z masa a se snítkou rozmarýny a tymiánu.