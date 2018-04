Berani, Ryby, Raci a spol., jaký bude váš rok 2008?

Beran

Vstup do nového roku 2008 bude v režii žen, zejména vzorků zvěrokruhu z ohnivých divoženek. A je jedno, jestli je to váš drahoušek, kolegyně či nadřízená. Prostě od Beranic, Lvic či Střelkyň se nehnete. Jdou vám jako anděl spásy doslova a do písmene. Pouze na čertice rohatice z roku Draka a Opice si dávejte pozor, mohly by vás totálně převálcovat. S gustem fajnšmekra, naprosto a definitivně! Čeká vás rok perné práce a naprosto maximálního vytížení. Vesmír má jako motto rozjezdu s vámi ty nejúžasnější plány a to naprosto megaplošně! Jupiter, planeta štěstí a blahobytu ze starosvětského Kozorožce, ctí rodinu, tradice a solidnost a je letos v super vazbě na rozumnou statiku zrozenců z Panny. Držte se jich za křídlo! Vyhrňte si rukávy a pusťte se vervně do dílka! Hvězdy letos přejí pouze racionalitě s notnou dávkou předvídavosti v režii především opatrnosti a selského rozumu! Máte na to, abyste dosáhli ty super výsledky. A je jedno, v jaké oblasti. Pokud hodláte konečně praštit do staromládenectví či pověsit soužití na psí knížku definitivně na hřebík, je to super správné rozhodnutí. Záleží jedině na vašem akčním bobříku odvahy!

On-line horoskopy

pro všechna znamení ZDE

Býk

Celý rok 2008 je jištěn přízní zemských bytůstek pohybujících se každý den ve vaší těsné blízkosti. Bude to rok maximálního rozvoje pevných a striktně racionálních cílů. Stabilizuje vaše finance a rozmnoží majetek. Očekávejte vzestup kariéry a rovněž upevnění svého zdraví. Také může jít o stabilizaci drahouška konečně do manželského chomoutu a povití dítka vesměs s Duší rodové karmy. Hvězdy vám přejí a tak povinete pod přízní Luny z ohně nebo země syna, pokračovatele rodu. Pod vlivem vodní nebo vzdušné Luny pak dceru, rostoucí do líbeznosti a krásy. Po zdravotní stránce pozor letos na metabolismus a revmatické projevy. Hlídejte si nezřízené mlsání a narůstající váhu, zlobivý žlučníček a citlivou slinivku. Cukrovkáři by neměli dlouze postávat u lednice, neb možné emoční dekomprese můžou honit nezřízeným mlsáním. Letos po Velikonocích je ideální šance na koupi nemovitosti, chalupy, zahrady nebo položení základů velkolepě pojatého rodinného sídla. Nejvíce vám jdou přízní všichni rohatci zvěrokruhu, zejména Kozorozi a pak Panny. Buďte opatrní na úrazy končetin, zejména letos na letní dovolené.

Blíženec

Celý rok 2008 bude jako akční tobogan na pořádně rozkmitané houpačce jistot a financí! Hodně se ve vašem životě změní a bude se to týkat i nejbližší rodiny. Čeká vás nutnost stabilizovat stávající intimní vztah, který jste brali léta jako samozřejmost, nebo provizorium. Možná tak stanete před rozhodnutím svatby, nebo také rozchodu. Saturn z Panny vašemu prométheovskému nadšení přistřihne křidélka a bude po vás chtít důslednost ve všem, co lehkonoze počnete. Podpoří vás Váhy a Lvíčci. Váš let zabrzdí alibistické Ryby. Proplouvat budou kolem vás v těsné blízkosti a utahovat sítě. Pokud nechcete skončit pod pokličkou, vytáhněte včas radary a dejte průchod intuici. Ta vás spolehlivě převede přes nástrahy rozbouřených peřejí zejména kolem březnového novu, kdy máte megašanci udělat megavýživný nonsens s fatálními důsledky. Letos moudře zvažujte jakékoliv úvěry a půjčky. Pokud se bez nich neobejdete, poraďte se s Býkem nebo Kozorožcem. Ti vás ustojí. Průstřelné období vám jde až v od půli června a pak v druhé půli září. Pokud musíte jednat rychle, vybírejte si dny s Lunou v Kozorožci a vyhýbejte se novu a úplňku.

Rak

Všechny důležité změny v roce 2008 se budou odehrávat ve vaší rodině. Budou prioritou všech rozhodování i zásadních životních změn. Zejména po prvním březnovém novu, kdy po půlročním nemasně- neslaném přešlapování na místě začnete rázně vše řešit do finálních koncovek. Konečně se hnete z místa! Bylo už načase! Pozor na náladovost, uraženecké manévry a odchody v akčním demu do trucšpeluňky. Odlovit vás odsud bude problém a drahouškovi bude s vámi docházet svatá trpělivost. Zejména v závěru února a celý březen! Pokud nemáte drahouška bez nervů v podobě mixu Šeherezády a Švejka, nevyšilujte a sekejte latinu! Nebudete moci tady nic zamlouvat ani nic bagatelizovat. Vesmír vám hned připomene všechny restíky a povinnosti, které byste alibisticky zametli pod práh. Čeká vás možná rychlý, ale nezbytný chirurgický zákrok, který ve finální koncovce odstraní vleklé zdravotní problémy. Letos je naděje na povýšení v práci nebo přesun na lépe placenou pozici. Rovněž v závěru léta možnost přesunu se za prací do ciziny. Jistí vás Kozorožci, Štírci a Panny. Vyhněte se Vahám a Beranům, zejména z roku Kohouta a Opice.

Lev

Velmi dynamický rok! Venuše z rychlonohého Střelce odstartuje dění v roce 2008 k těm veskrze razantním počinům. Tady si držte klobouk a dýchejte zhluboka. A že to bude teda pořádně akční tobogan! Nebudete moci alibisticky přešlapovat na místě! Hvězdné nasvícení přeje vitalitě a nalezení ztraceného zdraví. Chirurgické zákroky na pokožce, ale i orgánech souvisejících se zažíváním mají megašanci na úspěch. Pokud dlouhodobě plánujete kosmetický zákrok, letos na něj jděte. Je šance na kvalitní změnu. Po třech hubených letech, zejména houpačkovém roku 2007, se hnete dopředu! Neusněte ale na vavřínech. Svízelnější bude duben, květen a pak závěr roku. Tady můžete sice nabrat mohutný vítr do plachet, ale rovněž nasekat synchronně spoustu chyb díky naivitě a zbrklosti. Odhánějte v té době od sebe Vodnáře a Štíry. Dopřejte sluchu ohnivcům a zemským rohatcům. Vaše nervy se stabilizují a zavládne ve všem racionalita, opatrnost a zdravý rozum. Může to být rok velmi plodný a ve finální fázi i hodně požehnaný. Záleží tak pouze na vás, milí Lvíčci, jestli uděláte pořádnou díru do světa.

Panna

Stabilní, motivující a zklidňující rok, který zmaterializuje všechny sny a plány. Větší část změn učiníte už v prvních 4 měsících roku 2008. Dobroděj vesmíru planeta Jupiter bude motivovat zodpovědnost doslova až na dřeň. Bude se to týkat zejména rezerv finančních, a to jak hotovosti, tak i jistin v pozemcích a nemovitostech. Hvězdy přejí i zakoupení nového motorového vozidla. Pokud potřebujete někde akčně improvizovat, učiňte tak nejdřív koncem května. Buďte opatrní zejména v lednu, únoru a březnu! Tady pak cíleně můžete v dobrém mnoho změnit, ať je to cokoliv. S příchodem babího léta do půli prosince pak máte opět megašancí protlačit změny tak, jak vyhovují právě vám. Finance i záležitosti rodiny letos budou na předním místě. Šanci mají i ti, co jsou dlouhodobě vedení na úřadech práce a čekají na svou příležitost. Ta přijde rovněž v možnosti postavit se na vlastní nohy i v roli živnostníka. Pokud máte zajímavý nápad, je šance i na dotaci od státu. Pokud už podnikáte, rozjedou se vám svižněji obchody s výhledem vazeb na zahraničí. Podpoří vás letos zemští rohatci, Váhy a Střelci. Jistí Kozorozi, finančně i společensky.

Váhy

Několik let jste měli pocit, že vesmír se proti vám dokonale spiknul. Letos už Saturn z Panny dává opět megašanci pookřát. A to ve všem!

Pán Času a Osudu vás výživně dusil a učil pokoře. Zejména rozhodnosti ve finále včas zvládnout emočně zátěžové situace a mávnout nad prkotinami rukou. Letos už máte šanci opřít se o megapřízeň vám fandících Štírů, Kozorohů nebo Býků, neb právě ti můžou rozhodovat o důležitých změnách v zaměstnání či osobním životě v prosazení se. Může to být velkorysý mecenáš, nadřízený, kolega, tichý společník nebo taky čerstvě odlovený drahoušek z hvězdné stáje oněch sympatických bytůstek. Pokud jste studenti a pohráváte si s lákavou nabídkou jít na stáž do zahraničí, fičte! Máte možnost uspět, zabodovat a mnohému se přiučit. Výdělky budou letos už příznivější, ale přesto nezapomínejte na moudrého "šetřílka“. Finanční rezerva bude nutná zejména koncem roku. Budete rovněž více citliví na chemická léčiva. Proto dejte i zavděk babským receptům v čase viróz a plískanic a odvážně zalistujte v Bylinném receptáři jedinečného Pátera Ferdy. Odvary a čajíčky všeho druhu vám půjdou letos jenom k duhu.

Štír

Vstupujete do jednoho z nejproduktivnějších roků v osobním prosazení se. Při startu vás jistí solidnost Jupitera ze zemitého Kozorožce a racionalita a důslednost učitele vesmíru Saturna z Panny. Myslete hlavou i srdcem synchronně. Vše se podaří, pokud na tuto moudrou radu nezapomenete. Dovedete vše šťastně do finálního balení ke splnění všech snů a přání. Ať budou jakékoliv. Vše, co bude realizováno se srdcem otevřeným dokořán bez postranních myšlenek, vám vesmír dopřeje štírovsky až na dřeň. Opřete se o vervnost Beranů a družnost Střelců. Budou důležitým pojítkem mezi šancí a akcí. Kozorozi zase jistí zadní vrátka zejména u financí a nedovolí hustý iracionální nonsens. Letos je možné stěhování jak firmy, tak vlastního separé. Rovněž drahoušek se bude akčně dožadovat důsledného plnění vašich slibů. Zřejmě bude chtít vztah legalizovat. I šance na početí dítka je značná. Zejména s Vahami, Střelci nebo Kozorohy. Pokud se zabetonujete do role neprůstřelných alibistů, změní se drahoušek na rohatce- zlobivce. Moudrý slyší hlasu hvězd a blbec si namele. Vyberte si, drahouškové, svůj osud.

Střelec

Po celý rok 2008 vás jistí doslova a do písmene všichni svatí i rohatí. Budete tak mít denně více štěstí jak toho rozumu. Dejte vizionářsky ovšem prostor i tomu rozumu selskému. Přísný Komenský z hvězd, Saturn z Panny, vás bude testovat ze striktně suché racionality s minimem povolené ulítlé abstrakce. Horký bude únor a v závěr léta. Abyste nevypadli z formy, udržujte si moudrý nadhled a necválejte tryskem v této době po neznámých prériích. Jedině tak udržíte v rukou opratě skvělých šancí zajímavých nabídek, které přijdou zejména po Velikonocích a pak v září a v závěru října. Budete měnit bydliště, možná zaměstnání či své podnikatelské záměry. Podrží vás planeta harmonie a žen, Venuše ze Střelce, stojící jako dobrá sudička při startu do nového roku 2008, a to zejména v oblasti vztahů a společenské prestiže. Budete hvězdami společenských událostí a večírků. Každý se bude chtít ohřát na výsluní vaší přízně. Pokud jste v roli šéfů, buďte štědří a oceňte tam, kde to bude zasloužené. Jde k vám i velká láska. Pokud bude drahoušek ze zahraničí, možná založíte nové kořeny tam. Jupiter Dobroděj z Kozorožce chrání rod a tradice.

Kozoroh

Vstup do roku 2008 jistí planeta šancí Jupiter Dobroděj pohodlně usazen u vašeho sluníčka. Domov a kořeny rodu budou na prvním místě akční důležitosti. Tady uspějete především! Rovněž finance budou na předním místě. Po 12 letech vám opět sedne Jupiter ke Slunci a podrží bezpečně vše, co bude spojeno s novými začátky. Zejména skvělé šance jdou po Velikonocích, kdy máte konečně možnost prorazit i záležitosti, z kterých už léta čouhá mech, kapradí a pampelišky. Racionální přístup ovšem tady bude prioritou a tak se v této době opřete zejména o Panny. Pod záštitou skvělého Jupitera tak směle improvizujte a nebojte se vyzkoušet i něco naprosto nového. Jste občas jako zapomenuté prskavky a o vaše bručounství by se jeden mohl opřít. Mají vás poté za studený psí čumák. A to není pravda. Srdéčko máte hřejivé, velmi toužíte po lásce a uznání, jenom se bojíte zesměšnění jako čert kříže. Odložte brnění a vyražte vpřed. Odvážnému štěstí přeje. A letos vám jej bude Jupiter měřit přímo kýbly. Kdo žije v osamění, má letos šanci na osudovou lásku. Tak si ji pohlídejte zejména u Luny v Raku, Býku a Střelci. Kupte si předvídavě lunární kalendář.

Vodnář

Letošní rok vás čekají významné změny v životě. Konečně zmoudříte a své toulavé boty přetavíte pouze na toulavou abstrakci. Bylo by načase! Jupiter z konzervativního Kozorožce dává šanci na drahouška, který bude v extra balení − bez nervů. Zřejmě se budete muset postarat i o své straší příbuzné. V prvním pololetí na vás dolehne nutnost emočně podržet jiné členy rodiny, kteří se ocitnou v nečekané tísni. A to jakékoliv. Můžete tak být stabilizující oporou Beranům, Rakům i Vahám. Pokud dlouhodobě laškujete s rekvalifikací nebo dalším studiem, zejména cizích jazyků, neváhejte a fičte na zteč středem. Kritický na autonehody, pády a zlomeniny může být závěr dubna, června a listopadu. Vaši specialitou je střet s kardinálním blbcem akčních megarozměrů. Tady vás hvězdy hustě a výživně otestují u Luny v Raku, Lvu a Beranu. Pokud máte tchyni nebo šéfa z onoho požehnaného vzorku, vezměte si buď včas vizionářsky dovolenou, nebo sbalte týpí a odfrčte včas z odstřelu. Pozor letos na stopařky. Mohla by se z nich vyklubat poté noční můra v podobě alimentů nebo ženitby. Tak moudře kroťte hormony a snažte se uspět letos především na bázi sebevzdělání.

Ryby

Přísnost Komenského z vesmíru Saturna ze striktně racionální Panny v roce 2008 nepřeje vašim snům a fantazírování, a tak vám může dokonale vyschnout tůňka. Zejména po Velikonocích, v srpnu a v září. Nedejte se a mohutně šplouchejte. Vaší oblibou je fungovat v roli posledního samaritána nebo se přetavit aspoň do role hluché vrby. Letos vám tyto úlety nebudou Saturnem ani Jupiterem tolerovány. Jako symbol kamarádů do deště i nepohody jde vám při vstupu do nového roku Luna z Vah a Venuše ze Střelce jako dvě bájné sudičky v možnosti uspět zejména na poli sociálním, ale taky vzdělávacím či komunikačním. Uspějete i v konkurzech na toto obsazení. Šance je i na zajímavou stáž v cizině či studium z této oblasti zájmů. Mezilidské vztahy letos budou prioritou. Podrží vás protekčně ženy z hvězdné stáje Vah a Střelců. Ve chvílích beznaděje, kdy budete ve svém dušičkovém skanzenu výživně propad depkám, skepsi a samomluvě, do vás akčně napumpují životadárnou naději a optimismus. Dávejte si pozor letos na závislosti a taky nelaškujte moc důvěřivě při akčních flirtících v jiných rybnících. Mohli byste přijít o ploutve.