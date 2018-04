Bendová: Nejvíc utrácím za sushi a za kabelky

ODPOVĚDI ALICE BENDOVÉ NAJDETE ZDE

Na svou vizáž Alice velmi dbá. "Docházím na kliniku Medicom VIP, kde mi baňkujou nohy a zadek :-), nejlepší masáže jsou thajské, na kosmetiku chodím ke kamarádce, vlasy mi upravují v Bomtonu a nehty ve studiu Maxx," doporučila herečka svůj recept na sexappeal.

Svou image svůdnice a mrchy připisuje herečka nejvíc zeleným kočičím očím a hrubému hlasu. "A taky tomu, že mě baví také postavy hrát. Asi proto, že ve skutečnosti vůbec taková nejsem. O to víc si ty hrané potvory užívám."

Poprsí není pravé



V lednu jí bylo 33 let, ale vůbec na ně nevypadá. Poprvé si jí všimli televizní diváci ve filmu Báječná léta pod psa. Už tam dostala roli svůdné Mirjany, která oblouznila hlavního hrdinu v podání Ondřeje Vetchého.

Původně se Bendová živila modelingem, herectví nestudovala, ale po pár zkušenostech režiséři až do jednoho zjistili, že Alice na diváky zabírá jako milenka, vychytralá mrcha, nebo svůdná sexbomba.



Má za sebou mimo jiné filmy Sametoví vrazi, Duše jako kaviár, seriál Hop nebo trop - chystá se na jeho pokračování. Popularitu jí přinesla také postava Simony Pražákové v Rodinných poutech a za plavčici Ajku ze seriálu Bazén si podle americké sexbomby ze série Pobřežní hlídka vysloužila přezdívku česká Pamela.

Alice je vdaná, bezdětná, vášnivá sportovkyně. V zimě jezdí na snowboardu, v létě na kole a plave. Má neméně půvabnou sestru. Ovšem co se pravosti půvabů týče, Alice stále odolává spekulacím, zda je její poprsí pravé, či nikoliv. Přímé otázce čtenářů se vyhnula i tentokrát, ale off record v redakci řekla: "Nejsou pravé už deset let."

