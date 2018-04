Dnešní číslo Belle Epoque vás přenese do třicátých let, kdy muži byli galantní a ženy chodily ven v rukavičkách. Prozradíme vám šarmantní triky dam a zasvětíme vás do večerního líčení ve stylu hvězd starého Hollywoodu. Naučíme vás také správnou etiketu stolování a ukážeme kouzlo chuti ústřic ve svém pravidelném video-receptu.

V rozhovoru poodhalíme herečku Jitku Schneiderovou tak, jak ji ještě neznáte a podíváme se na fenomén pařížské Haute Couture. Toto číslo je prostě celé ve velkém stylu. Na závěr nechybí další lekce cvičení Pilates, která se teď s přicházejícím jarem stává téměř nutností pro získání energie, formy a lepší postavy. Více najdete na www.faiyo.cz.