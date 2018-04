Bellabolla - duše v keramice

Výtvarnici Petře Hromcové toto slovo znělo tak příjemně, že se stalo její značkou. Tedy značkou, pod kterou objevíte její malé umělecké objekty, protože její tvorba je mnohem širší - věnuje se také grafickému designu, malbě a navrhování interiérů.

"Zní to směšně, ale má to svou logiku. Totiž většina věcí, které vytváříme, jsou kulovitého - bublinového tvaru. Jsou točené na hrnčířském kruhu. Chtěla jsem, aby se název četl, jak se píše, aby zněl ''exoticky'', a aby lidé byli zvědaví, co to znamená. A je to snadno zapamatovatelné, aspoň doufám. Také je to hravé a zábavné. A mluví také o tom, co děláme. "

Idea navrhovat keramiku zrála u Petry postupně. Hledala tvary a barvy, které by nejlépe vyjadřovaly její osobnost.

"Mám ráda objekty, které v sobě spojují estetické s praktickým. Například, mísa na ovoce, misky na pochutiny, nádoba - obal na květináče ... Tvary vznikají spontánně, jsou dané i tím, do jakého interiéru by měly jít, zda by to měl být solitér nebo skupinka, zda na zem, stůl nebo komodu, jaký mají účel, či jen dekorativní, nebo i užitkový. Můj oblíbený je každý, který má to správné místo a dotvoří konkrétní interiér tak, že klient řekne - tak, a přesně toto tu ještě chybělo."

Každá miska, váza, dóza či svícen jsou jedinečné a skutečně odrážejí autorčinu osobnost. Je to i tím, že každý objekt má jméno.

"V širokém spektru našich objektů se těžko orientovalo. Lákalo mě vymyslet jim názvy, je to mnohem osobnější a také konkrétnější. Vytváříme originální kousky, tak to chtělo dát jim jména. Čísla jsou podle mne neosobní. A jak vznikaly? Hravě. Kdo mě velmi inspiroval, byla moje dcera Linda, která se učila mluvit v době, kdy vznikaly první kousky. Takže za mnoho názvů vděčím jejím prvním řečovým pokusům. Např. DUA - druhá, DUI - Ďuri, PUVA - první, KOVA - schová, IKOKO - vysoko, OCHKA - okurka."

Když mluvíme o miskách či vázách, pohybujeme se stále v oblasti předmětů, které běžně používáme. Petra se však v práci s keramikou pustila mnohem dále. Jako jediná na Slovensku vytváří celé keramické stěny - velkoplošné nástěnné reliéfy s různými strukturami.

"Rada experimentuji a nové výzvy mě lákají. Při tvorbě interiérů byly již x krát použity na povrchovou úpravu stěn stejné materiály. A přišel klient, který chtěl mít něco jedinečného, originálního, co nikdo jiný nebude mít. Hlína jako materiál je neskutečně tvárná a pokud člověk narazí na investora, který je otevřený novým ideám, tak fantazie má zelenou."

Keramické reliéfy jsou velmi silný dekorativní prvek. Pokud se rozhodnete mít doma keramickou stěnu, získáte originální umělecké dílo, přizpůsobené přesně vašemu bytu. Instalace reliéfních stěny je většinou spojena s celkovým návrhem interiéru. Ten vytváří Petra spolu s manželem architektem. Přizpůsobí se samozřejmě požadavkům majitele, ale v jejich interiérech vždy najdete charakteristický smysl pro ironii či dekadence. Například v podobě chlupatého polštářku. Jejich návrhy interiérů již získaly řadu ocenění. Mimo jiné i na výstavě "Nábytok a bývanie Nitra", kde se keramický reliéf stal doslova magnetem, který přitahoval návštěvníky.