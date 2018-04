Díky kreditce tatínka a plastikám je z Belly Hadidové topmodelka

Při porovnání snímků z roku 2010 a ze současnosti je zřejmé, že si modelka nechala minimálně zmenšit nos a přifouknout rty.

„Bella si byla vždy velmi nejistá svým vzhledem. Ještě se to zhoršilo, když Gigi začala s modelingem. Tak s otcovou kreditkou vyrazila do města a je prakticky k nepoznání,“ řekl zdroj magazínu Star.

Bella srovnávání se slavnou starší sestrou nemá ráda, ale přesto se mu nevyhne.

„Pořád si musím říkat, že ona dělá modeling odjakživa. Nemohu se s ní porovnávat, protože jsme tak odlišné. Ale lidi to stále baví srovnávat nás, hodnotit, co je na ní lepší, nebo v čem jsem já horší. Je to těžké, protože lidé jsou opravdu zlí. Ale já podporuju ji a ona zase mě. Vůbec pro sebe nejsme konkurencí,“ řekla Bella pro magazín Seventeen.

Otcem modelek je developer Mohamed Hadid a jejich matka Yolanda je bývalá modelka. Mají ještě bratra Anwara.

Bella má další dvě starší sestry Marielle a Alanu, které má její otec z předchozího manželství. Její otčím, hudební producent David Foster, kterého si její matka Yolanda vzala po rozvodu s developerem, má dalších pět dcer.

Bella podepsala smlouvu s agenturou IMG v roce 2014. První přehlídku šla v tom samém roce pro značku Desigual během týdne módy v New Yorku. Loni spolu se sestrou účinkovala v reklamě pro Balmain a její kariéra rychle rostla. Mezi žádané modelky patří i díky aktivitě na sociálních sítích.