Belgičané si potrpí na dobré jídlo

Kuře Waterzoi



1 velké kuře

2 cibule

2 řapíky celeru

3 pórky

1 karotka

1/2 láhve bílého vína

citrón

2 hřebíčky

pepř, petrželka, bobkový list, tymián, sůl

Očištěné kuře potřeme citrónovou šťávou a vložíme do malého hrnce. Přidáme jemně pokrájený celer, na plátky nakrájený pórek a karotku, zalijeme vodou tak, aby kuře bylo právě potopeno a přivedeme do varu. Přidáme petrželku, bobkový list, tymián, cibuli se zapíchnutými hřebíčky, víno, pepř, sůl a uvaříme doměkka. Měkké kuře vysjmeme a pokrájíme na porce, z vývaru odstraníme koření a cibuli, do polévky vložíme zpět porce kuřete, přihřejeme a pováváme se zeleninou.