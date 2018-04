Bělení zubů nepřináší vždy stejný výsledek, může za to i genetika

Bělení zubů není léčebnou, ale ryze kosmetickou záležitostí. Začít můžete tím, že si upravíte jídelníček a vylepšíte některé hygienické návyky při čištění. Ale pokud chcete, aby byl váš úsměv ještě oslnivější, svěřte je raději profesionálům. Zuby bělí buď v ordinaci, nebo vám doporučí sadu pro domácí bělení. Oba způsoby probíhají pod kontrolou dentální hygienistky či stomatologa a mohou se také vzájemně doplňovat.

Chceme-li si nechat zesvětlit stávající odstín zubů, měly by být především zdravé stejně jako dásně. Předpokladem je každodenní důkladné čištění a pravidelné preventivní prohlídky (ideálně dvakrát ročně). Stomatolog zkontroluje celkový stav ústní dutiny a případně ošetří kazy i nevyhovující výplně. Samozřejmostí by měla být návštěva dentální hygienistky, která odhalí nejčastější příčiny zánětu dásní a paradontitidy.

Její součástí je kromě odstranění zubního povlaku a kamene také instruktáž, jakými technikami a pomůckami si zuby nejlépe vyčistíme. To je u každého pacienta individuální stejně jako doba, kterou trvá dentální hygiena. Zatímco ten, kdo dochází na zubní hygienu pravidelně a o svoje zuby a dásně správně pečuje, potřebuje na ošetření maximálně půl hodiny, člověk se zánětlivým onemocněním musí na začátku podstoupit i několik hodinových procedur.

Jak samotné čištění probíhá? „Nejprve se zjistí stav dutiny ústní, na základě toho se stanoví individuální léčebný plán. Po pečlivém prohlédnutí dutiny ústní následuje motivace pacienta k péči o vlastní chrup, kde se vysvětlí vznik zubního kazu a parodontopatie. Nastává odstranění zubního povlaku a kamene ultrazvukem a především ručními nástroji. Odstranění skvrn a pigmentací je zajištěno pomocí pískování tzv. air-flow nebo depurací, leštěním zubů pomocí speciální fluoridované pasty, která je při zánětu dásní šetrnější na měkké zubní tkáně. Následuje instruktáž zubní hygieny se správně zvolenými pomůckami, které jsou pro každého pacienta individuální,“ popisuje postup čištění zubů dentální hygienistka Monika Sojková.

Pokud zjistí, že pacient trpí paradontitidou, doporučí návštěvu stomatologa, který sestaví přesný léčebný plán. Když jsou zuby v pořádku, může se začít se samotnou procedurou bělení. Ať už probíhá v ordinaci, nebo doma, jeho podstata je v obou případech stejná.

Jde o chemický proces, při kterém aktivní molekuly oxidu uvolňované ze sloučeniny peroxid vodíku nebo karbamid peroxidu pronikají mezi krystaly skloviny a tam odbarvují usazené pigmenty. To, jak dlouho bude bělení trvat a jaký bude výsledný stupeň zesvětlení, nelze určit předem. Závisí na genetice i životním stylu každého z nás.

Kolik to stojí? Cena za ordinační bělení se pohybuje kolem 6 500 korun. Odvíjí se od stavu zubů i počtu sezení v rámci dentální hygieny (50 minut stojí kolem 1 400 Kč, 30 minut 750 Kč), a kolik cyklů bělení potřebuje. Pískování air-flow přijde na 700 Kč.

Ordinační bělení

V rozmezí 60 až 90 minut jej provádí zubní lékař nebo dentální hygienista. Zuby se nejprve čistí rotačním kartáčkem a lešticí pastou. Poté se speciálním gelem izolují dásně, aby se chránily před případným poleptáním. Následně se na povrchu zubu ponechá zhruba 20 minut bělicí gel.

Někdy se účinek gelu následně zesílí modrým světlem. Působení lampy je však invazivní a nelze je použít u každého (zcela vyloučeno je například u lidí s citlivými zuby). Poté se gel smyje a celá procedura se opakuje až třikrát, dokud se nedocílí požadovaného odstínu.

Podle čeho se určí? „Vycházíme ze standardního vzorníku zubů, který používáme například při výběru odstínu protetické korunky. Porovnáním zubů se vzorníkem stanovíme i odstín chrupu. Doplňkově existují i tzv. ‚bleachové‘ odstíny, které jsou extrémně bílé a kterých výjimečně dosahujeme právě při bělení zubů,“ vysvětluje stomatolog Jan Stuchlík z pražské Dentální kliniky Jan Stuchlík.

Zesvětlení je však u každého jiné. Záleží na genetických předpokladech, původním zabarvení dentinu a skloviny i na tom, zda člověk kouří a jaké má stravovací návyky. „Zatímco je někdo při pokusu o dva ́vzorníkové ́ odstíny nadšený, jinému připadají zuby vybělené i o šest odstínů stále moc žluté,“ popisuje doktor Stuchlík svoje zkušenosti.

U některých pacientů se může výrazného rozdílu dosáhnout relativně rychle, u jiných je pro rozpoznatelný úspěch nutná několikaměsíční procedura. Navíc ne všechny zuby u jednoho pacienta mění odstín shodně. Nejvíce si svoji původní barvu ponechávají ty se silnou vrstvou dentinu. Stuchlík proto doporučuje zuby bělit tak, aby i po proceduře působily stále přirozeně.

Když se stane, že konečný výsledek není takový, jak si ho pacient představoval, může se tento typ bělení použít jako „startovací“ a poté pokračovat bělením v domácím prostředí.

Domácí bělení zubů

Ani domácí bělení se neobejde bez asistence zubaře nebo dentální hygienistky. Ve srovnání s jednorázovým ordinačním bělením je mnohem šetrnější, levnější a zároveň i efektivnější. Je to proto, že doba, během níž působí bělicí gel na zuby, je delší, aktivní látky mohou lépe proniknout do hlubších vrstev a tím i důkladněji odstranit pigmenty.

Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku se zhotovují každému klientovi na míru individuální nosiče z průhledné fólie. Do nich si gel aplikuje doma a nechá působit až tři hodiny. Přitom je nutné dávat pozor, aby se gelu nenaneslo až moc, protože by se dásně mohly poleptat. Bělení může trvat několik dní nebo i tři týdny, přičemž záleží nejen na druhu a koncentraci gelu, ale i na původním zabarvení zubů.

Jeho výhodou je vedle hlubšího proniknutí gelu větší pohodlí i možnost přizpůsobit si jej tak, aby nám nejlépe vyhovovalo. Navíc je možné proceduru kdykoli zopakovat, protože pacientovi nosiče zůstanou a už si jen dokupuje gel. První kontrola proběhne po týdnu, další po dokončení celého procesu.

VIDEO: S kazy a paradentózou na bělení zubů zapomeňte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Abychom se mohli z kýženého výsledku brzy radovat, měli bychom dodržovat určitá doporučení: nekouřit, nepít kávu, čaj, červené víno a jiné barevné nápoje ani nekonzumovat potraviny s výraznými pigmenty (např. kečup, sójová omáčka, červená paprika, mrkev, řepa, maliny, borůvky apod). Totéž platí u bělení ordinačního.

Domácí bělení vás přijde na 4 000 až 5 500 korun, v závislosti na tom, jak „žluté“ zuby člověk má a kolik tub bělicího gelu potřebuje. Cena zahrnuje návštěvy u odborníka, sejmutí otisků, vytvoření nosičů, instruktáž, jak je používat, i potřebné množství tub s bělicím gelem – většinou je to mezi 4 a 8 tubami.

Triky v zubní hygieně • čistěte si zuby měkkým kartáčkem, používejte mezizubní kartáčky nebo dentální nit • pijte dost vody, časté oplachování zubů snižuje tvorbu zubního plaku • nepijte příliš horké ani příliš studené nápoje • nečistěte si zuby hned po konzumaci kyselých jídel • dávejte přednost žvýkačkám bez cukru, podporují tvorbu slin a tím i samovolné čištění zubů • po jídle si vždy vypláchněte ústa

Jak můžete ušetřit? Například když absolvujete zmíněné pískování air-flow. Zuby po něm mnohdy natolik „prokouknou“, že už bělení není potřeba. Nebo akcemi typu „Doživotní bělení zdarma“, kterými si kliniky chtějí získat nové klienty. Nabízí je těm, kteří pravidelně absolvují preventivní stomatologickou prohlídku a dentální hygienu. Samozřejmě také prevencí, pravidelnou dentální hygienou a dodržováním některých zásad v životosprávě.

Babské rady

Zatímco některé potraviny mohou odstín zubů přirozeně vylepšit, jiné naopak škodí. Mezi spolehlivé čističe zubů patří i díky zvýšené produkci slin jablka, jahody, mrkev, okurky, sýry, celer, hrušky, květák, špenát, pomeranče a kedlubny. Vyčištěné zuby budou bělejší, když si na ně budete nanášet kokosový olej. Někdo sází na banánovou slupku, jiný na tinkturu z hřebíčku vyluhovaného v olivovém oleji. Pro svěží dech jsou účinné bylinky, především bazalka, máta a šalvěj.

Naopak citron a ocet raději vynechejte. Obsahují totiž agresivní kyseliny, které mohou poleptat zubní sklovinu, a tím ji nenávratně poničit. Proto by se neměly čistit zuby hned po konzumaci citrusového ovoce či vypití pomerančových a citrusových džusů. Po nich je zubní sklovina křehká a může se snadno poškodit. Pro zachování bílé barvy zubů bez skvrn a zažloutnutí se naopak vyvarujte červeného vína, coly, černého čaje, kávy, borůvek a ostružin, kečupu a sójové omáčky. Největším nepřítelem bílých zubů je nikotin.