Běháte? Budete žít déle

Několik posledních dekád se přitom běh jako sport příliš nedoporučuje, a to kvůli příliš velké zátěži kloubů a páteře. Výsledky longitudinální studie, zveřejněné zveřejněné v srpnovém čísle magazínu Archives of Internal Medicine, však toto rozšířené přesvědčení vyvrací.

"Pokud bych měl vybrat jednu jedinou věc, která starším lidem skutečně pomáhá zpomalovat proces stárnutí, je to běhání," řekl jeden z autorů studie, profesor James Fries.

Výzkum vlivu běhání na zdraví seniorů začal v roce 1984. V té době se mnoho vědců domnívalo, že intenzivní cvičení starším lidem spíše škodí, hlavně kvůli riziku zlomenin a ortopedických problémů.



Fries a jeho kolegové však měli odlišnou hypotézu: pravidelné aerobní cvičení, zahrnující především běhání, zlepší život ve stáří.



"Cvičení přitom nemusí přímo prodloužit délku života, ale v každém případě zvýší jeho kvalitu, a to tím, že zaručí větší pohyblivost," dodal profesor Fries.

Friesův tým sledoval 538 lidí starších 50 let, kteří pravidelně běhali, a srovnával je se skupinou stejně starých lidí, kteří se běhu nevěnovali. Obě skupiny po dvacet let vyplňovaly dotazník, který zjišťoval úroveň jejich různých schopností vykonávat běžné každodenní aktivity: chůzi, oblékání, vstávání ze židle nebo zvedání předmětů ze země. Během výzkumné periody zemřelo 34 procent neběžců oproti 15 procentům běžců. "Běžci" uváděli také podstatně méně obtíží ve vykonávání sledovaných denních činností.

Na počátku studie běželi senioři v průměru čtyři hodiny týdně. Po 21 letech se čas běhu zmenšil na průměrných 76 minut týdně, ale stále bylo možné vypozorovat zřejmé pozitivní efekty na zdraví.

"Přínos běhání pro zdraví starších lidí je mnohem větší, než jsme si mysleli," říká James Fries.

Dodává však, že tajemství netkví pouze v běhu samotném, ale v tom, že lidé, kteří se mu věnují, mají lepší návyky a životní styl jako takový.

Ve skupině seniorů-běžců bylo méně úmrtí pramenících z kardiovaskulárních problémů. Úmrtí způsobená rakovinou, neurologickými onemocněními nebo infekcemi byla v obou skupinách přibližně stejně četná.

A co je důležité: běžci neudávali více problémů s klouby než neběžci. Tým profesora Friese tedy tvrdí: běhání je pro starší lidi bezpečný a žádoucí typ sportu.

Závěry studie korespondují s jiným americkým výzkumem, zveřejněným v časopise Circulation. Ten zahrnoval přes 15 000 vojenských veteránů a jednoznačně ukazuje, že cvičení prodlužuje lidský život.