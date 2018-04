Běhání s vlky: jsou ženy civilizované, nebo zkrocené?

15:20 , aktualizováno 15:20

Už jste se někdy podívaly na sebe do zrcadla a užasly nad tím, co vidíte? Napadlo vás někdy, jak jiné je to, co vidíme při pohledu na sebe my, a co viděly ženy před několika staletími?