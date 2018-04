Běhání není věda. Naučíme vás to

Máte-li velkou nadváhu nebo vás zlobí klouby, neměli byste běhat vůbec. Pro vás je mnohem zdravějším pohybem rychlá chůze. Pokud jste zdravotně i váhově v normálu, začněte nákupem kvalitních bot. Jsou drahé, ale je to (ještě kromě kvalitní pevné sportovní podprsenky) to jediné, do čeho budete muset při běhání investovat.

Jak koupit správné boty 1. Vybírejte ve specializovaných obchodech, ne v běžné obuvi. Dobrým ukazatelem je cena. Kvalitní běžecké boty nemohou být levné. 2. Prodavače by mělo zajímat, v jakém terénu budete běhat, kolik vážíte, jak dlouho běháte a kolik uběhnete. Zjistěte možnost reklamace. 3. Vyzkoušejte obě boty procházkou po obchodě. Měly by držet kotník, měkce pružit a nikde ani trochu netlačit.

Pak už stačí "jen" dodržet následující devítitýdenní plán. Ještě poznámka: Před během se nezapomeňte minimálně pět minut rozcvičit a zahřát rychlou chůzí.

1. týden

Sedm minut rychlé chůze, poté minuta velmi pomalého běhu. Tuto kombinaci opakujte 3x (24 minut celkem). Opakujte 3-4x týdně.

2. týden

Šest minut chůze, minuta a půl běhu, kombinaci opakujte 3x (22,5 minut celkem). To celé 4x týdně.

3. týden

Pět minut rychlé chůze, tři minuty běhu, kombinaci opakujte 4x (32 minut celkem), to celé třikrát týdně.

4. týden

Čtyři minuty rychlé chůze, čtyři minuty běhu, kombinaci opakujte 4x (32 minut celkem), to celé 4x týdně.

5. týden

Dvě minuty rychlé chůze, pět minut běhu, kombinaci opakujte 4x (28 minut), to celé 4x týdně.

6. týden

Minuta rychlé chůze, sedm minut běhu, kombinaci opakujte 4x (32 minut), to celé 4x týdně.

7. týden

Minuta rychlé chůze, devět minut běhu, kombinaci opakujte 3x (30 minut), to celé 4x týdně.

8. týden

Pokud jste poctivě plnili tento plán, neměl by pro vás být problém vydržet běžet souvisle a nezpomalovat do chůze. Zkuste běžet (svým tempem!) 15 minut bez přestávky, pokud budete moci, pokračujte až do 25 minut, jestli ne, přejděte do chůze a podle sebe se po chvilce znovu rozběhněte. Vyběhněte 3-4x týdně.

9. týden

Měli byste být připraveni si řídit vlastní plán, podle své výdrže. Můžete zkusit souvislý půlhodinový běh 4x týdně. Když vydržíte, slibují zkušení běžci, že se stanete na běhání závislí a rozhodně se do něj nebudete muset nutit.

Více informací najdete na odborném webu www.behame.cz, odkud pochází i náš plán.