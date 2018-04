Běhání je výborná zdravotní prevence, nikoli zázračný lék

Pokud otylý muž či žena, jejichž jediným pohybem v posledních dvaceti letech byla pomalá chůze od ledničky ke gauči u televize, najednou obují maratonky a vyrazí na hodinový běh po silnici, aby něco udělali pro své zdraví, může to dopadnout špatně. Třeba infarktem.

Běhání je výborná zdravotní prevence, ovšem nikoli zázračný lék na tělesné neduhy.

"S nedostatkem pohybu hrozí nadváha a obezita, zvyšuje se i pravděpodobnost úmrtí na srdeční choroby a vzniku cukrovky, rakoviny tlustého střeva, vysokého krevního tlaku a dalších onemocnění," vysvětluje profesionální trenér Vladimír Korbel, který trénoval i přední české atlety.

Vyjmenoval zásady, kterými se řídit, aby běhání skutečně pomáhalo a neškodilo.

Raději napřed k lékaři

Lidé, kteří se rozhodnout pravidelně běhat, ale je jim už přes třicet a nejsou si jisti svým zdravotním stavem, by před prvními tréninky měli navštívit lékaře. Pokud například zjistí vyšší krevní tlak nebo problémy se srdcem, příliš velká zátěž může spíše uškodit.

O soutěži Redakce iDNES.cz pro vás připravila nový seriál, v němž s předními českými odborníky poradí úplným začátečníkům, jak správně běhat a jakých chyb se vyvarovat. Koncem května pak vyhlásíme soutěž, kde vybereme několik čtenářů, kterým umožníme pod dohledem zkušených trenérů zúčastnit se v září vyhlášeného maratonu v Berlíně. Navíc dostanou běžecké vybavení od firmy Nike.

Zkušený odborník vám naopak může doporučit, jaké dávky nebo jaké tempo je pro vás ještě únosné. Nezapomínejte na to, že z běhání musíte mít především radost a nikoli pocit, že v nejbližších minutách umřete, jak nemůžete popadnout dech.

"Tréninkové dávky rozhodně nesmíme uspěchat," upozorňuje Korbel. Mezi jeho doporučení patří i to, že se při tréninku musí myslet na specifika každého běžce.

Klidně se přitom může stát, že právě váš organismus ani nebude pro běhání vhodně uzpůsoben, protože například trpíte sníženou imunitou. Zdraví vás prostě na trať příště už nepustí.

Jak si nezničit klouby

Nebezpečí poškození kloubů je asi nejčastější obava, která běhání doprovází. Z části je to pravda, z části mýtus.

Pravda to bývá třeba případech, kdy si člověk s nadváhou ve středních letech koupí v tržnici nebo supermarketu tenisky za pár stovek a rozhodne se překonat svůj osobní rekord na pět kilometrů.

Dnes už se dá pořídit kvalitní obuv, která klouby dobře ochrání. A to i při běhu na tvrdé silnici. Musíte ovšem počítat s tím, že takové maratonky stojí několik tisíc. Pravidelné vašemu věku, kondici a fyzickým předpokladům úměrné běhání naopak kloubům může pomoci. Pravidelný pohyb totiž posiluje svaly a šlachy a klouby jsou pak mnohem lépe chráněné.

Existují dokonce studie, podle nichž si starší lidé, kteří běhají, stěžují na bolesti kyčelních kloubů či kolen méně než stejně staří nesportovci.

Proč umřel při běhu

Občas se v televizi nebo novinách objeví zpráva, jak někdo zemřel na srdeční selhání při masovém běžeckém nebo běžkařském závodu. Obvykle to jsou ovšem lidé, kteří se na velkou fyzickou zátěž dostatečně nepřipravili nebo trpěli nějakou vrozenou vadou.

Jinak totiž platí, že běh je ideální prevencí kardiovaskulárních chorob. Běžci jsou mnohem méně vystaveni riziku náhlého srdečního selhání než nesportovci.

Běhání srdce posiluje. Snižuje se tepová frekvence, takže srdeční sval při standardním režimu pracuje ekonomičtěji, šetří se.

Lidi, kteří chodí pravidelně běhat, rovněž méně skolí běžné choroby, jako je chřipka nebo kašel. Tělo běžce je otužilejší. Sportovci, byť nejsou vrcholoví, si mnohem více hlídají životosprávu, obvykle nekouří.

Silnější psychika

Běhání a obecně sport pomáhá uvolňovat napětí, odbourává stres. Člověk v maratonkách, tričku a trenýrkách si krásně "vyčistí hlavu" a je psychicky odolnější.

Ranní běh perfektně nastartuje váš organismus na celý den. Je dokázáno, že při běhání se uvolňují v těle endorfiny, kterým se také říká hormony štěstí.

To je ostatně i hlavní důvod toho, proč tolik lidí pravidelně běhá. Nemyslí tolik na to, aby za třicet let nedostali infarkt, ale protože je to baví a přináší jim to větší životní pohodu.