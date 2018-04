Běh do schodů posiluje srdce. U netrénovaných to ale může být nebezpečné

Chůze do schodů je pro mnohé nutným zlem, když nejede výtah, a končí lapáním do dechu a oroseným čelem. Pro účastníky Flora Run-Up Open závodu do 10. patra pořádaného v rámci Světového dne srdce to byla zkouška fyzické zdatnosti.

A pro profesionály to byl závod v rámci mistrovství republiky v běhu do schodů - však také běželi do 26. patra.

Běhejte, doporučuje profesor Pirk

Chůze (nebo běh) do schodů je vřele doporučován kardiology jako vhodné cvičení k udržení srdečního svalu v dobré kondici, a proto záštitu nad akcí převzala i Česká kardiologická společnost.

"Běh do schodů je jako běh do prudkého kopce, podle trénovanosti a věku dosáhnete svého maximálního minutového srdečního výdeje. Jako krátkodobá zátěž (intervalový trénink) je to velice vhodné," objasnil profesor Jan Pirk z IKEM.

Zároveň připomněl, že pro zdravý srdeční sval je více než vhodné věnovat se pravidelně sportu a tělesnému pohybu. "Člověk se po statisíce let vyvíjel jako pohybující se součást tohoto světa, i dnes by měl být pohyb přirozenou a nedílnou součástí jeho života," řekl Pirk, který rovněž pravidelně běhá.

Alespoň několikrát týdně bychom měli zapomenout na výtah a několik pater do kanceláře nebo bytu zdolat po svých. Ideálním začátkem pak může být třeba závod v běhu do schodů. Tam bylo navíc účastníkům i kolemjdoucím nabídnuto také změření cholesterolu, krevního tlaku a množství tuku v těle, což jsou další faktory ovlivňující kondici našeho srdce.

Kdy dosáhne srdce maxima

Maximální minutový srdeční výdej je u každého jedince jiný, zhruba se dá spočítat takto: 214 - (0.8 x věk), změřit ho pak můžete manuálně nebo pomocí speciálního přístroje - pulsmetru. V dnešní době bývají tyto přístroje již součástí rotopedů a dalších sportovních náčiní, abyste si rovnou mohli kontrolovat svou tepovou frekvenci a měli tak trénink více pod kontrolou.

O závodě Závod začínal v roce 2007 jedním závodem, od té doby je jich víc do roka a v různých městech. Letos poprvé se konalo Mistrovství ČR v běhu do 26. patra a vítěz Tomáš Čelko ze Slovenska pojede do New Yorku a pokusí se tam co nejrychleji zdolat 1576 schodů Empire State Building v nejznámějším světovém Run-up závodu.

Hurá do schodů!

U sportovců a trénovaných osob je toto číslo vyšší, jejich srdce je schopno zvládnout vyšší zátěž než to netrénované. Ostatní by si naopak měli dát pozor na nepřekročení této hranice, které by mohlo být zdraví nebezpečné.

Spolu se mnou se na startu sešli lidé všech věkových kategorií. Kromě skutečných závodníků tam byli i celé rodiny včetně prarodičů, kteří ani neměli v plánu do schodů vyběhnout, ale prostě těch deset pater zdolat v jakémkoliv čase.

Atleti zdolají 26 pater za dvě a půl minuty, deset pater pod minutu.

Nechala jsem si nejdřív změřit cholesterol a krevní tlak, obojí mám naštěstí v pořádku. Pak už jsem proběhla startem a zamířila po vytyčené trase okolo výškové budovy City Empiria (druhá nejvyšší budova v zemi) k jejímu schodišti.

Srdce na polovině výkonu

Příliš jsem se nehnala, protože jsem nechtěla přepálit začátek a pak nestačit ve finiši. To bývá občas problém závodníků, kteří se nechají vyhecovat vyplaveným adrenalinem a přecení své síly. Moje tepová frekvence se v tuto chvíli pohybovala mezi 50 až 60 procenty svého vrcholu, cítila jsem se dobře, dýchalo se mi v pohodě.

Při takové tepové frekvenci se zlepšuje zdravotní stav, atleti v tomto rozmezí trénují druhý den po závodě, pro ostatní je to ideální hladina pro rekreační provozování sportů.

Až do pátého patra to šlo poměrně snadno, zřejmě díky mému zvyku chodit do schodů pěšky. V šestém patře začalo být obtížnější vystačit s dechem a začala jsem slyšet dusání asi patnáctileté slečny, která vybíhala půl minuty za mnou. Byla na závodě s celou rodinou a vypadala, že má velkou motivaci.

Tep na 70 procentech

V sedmém patře mě předběhla, což mě trochu mrzelo, ale uklidňovala jsem se, že je to tím, že bere schody po dvou. A také tím, že je mladší než já, její maximální tepová frekvence je tedy vyšší než moje.

V tuto chvíli byla moje tepová frekvence někde mezi 60 až 70 procentech svého maxima a právě tato hladina je ideální k hubnutí, v tuto chvíli jsem spalovala nejvíce tuku v těle. Pokud bych ale chtěla shodit nějaká kila, musela bych se v této hladině pohybovat alespoň půl hodiny a svou tepovou frekvenci již nezvyšovat. Ale já jsem byla na závodě, nikoliv ve fitcentru.

V osmém patře na 85 procentech

V osmém patře už se začaly ozývat i svaly na nohou a zpomalila jsem. Dostala jsem se nad 85 procent své maximální tepové frekvence. Maximální tepovce jsem se ale chtěla vyhnout, protože v tu chvíli by mi mohlo být na omdlení, zle od žaludku nebo bych mohla mít svalový třes. Nejsem trénovaná sportovkyně a na vysokou zátěž nejsem zvyklá.

V mezzaninu mezi devátým a desátým patrem jsem konečně uviděla cílovou pásku a hlavně uslyšela hlasité povzbuzování mé kolegyně fotografky, které mě vybudilo k vydání posledních sil a ke zrychlení.

V maličkém prostoru cíle jsem byla ráda, že stojím a snažila jsem se srovnat dech. Protože byla spíš zima, ani jsem se při výstupu nezapotila, ale spánky mi bušily proudící krví. Zima pro mě byla při závodu výhodou, protože i vyšší teplota okolí lehce zvyšuje již počáteční tepovou frekvenci, takže jsem měla možnost být trochu rychlejší a zdolat vyšší zátěž, než by tomu bylo za horka.

Kdy se srdce vrátí k normálu

Několik minut jsem se opírala o zeď a občerstvovala se, dokud se mi srdce nezklidnilo a netepalo kolem 60 až 70 stahů za minutu, což je normální stav (sportovci ji mají ještě nižší 40 až 50 tepů za minutu), pak jsem se vydala výtahem do přízemí a šaten.

Doba zklidnění srdce také poukazuje na tělesnou kondici – obecně se dá říci, že čím méně se musíte po výkonu "vydýchávat", tedy jak dlouho trvá než se vrátíte do normálu, tím lepší je vaše kondice.

V hlavě jsem měla zvláštní pocit – zřejmě vyplavený adrenalin a taky příjemně prázdno, jako by se starosti a obtíže každodenního života na chvíli vytratily. Necítila jsem se ani vyčerpaná, spíš tak trochu vzdálená okolnímu světu. To znamená, že jsem to se zátěží příliš nepřehnala a nepřecenila se.

Proč je dobré běhat

"Přínos běhání do schodů je stejný jako u jakéhokoliv jiného pravidelného cvičení (snižuje riziko ischemické choroby srdeční a cévní mozkové příhody, posiluje imunitní systém, povzbuzuje krevní oběh a přináší tak nezbytné živiny do všech buněk těla, zeslabuje stres a úzkost, zvyšuje schopnost koncentrace, doplňuje energii). Pokud se tomuto běhání věnuje člověk pravidelně, rozumně a přiměřeně svému zdravotnímu stavu, nehrozí mu žádné riziko - maximálně to, že zakopne a rozbije si nos, nebo si zlomí nějakou končetinu," nabádá profesor Jan Pirk.

Organizátoři mi nakonec předali diplom, na kterém stálo, že jsem 10 pater zdolala za 2 minuty a 19 sekund. To je porovnatelný čas s profesionály, kteří ale běhají do 26. patra. Jejich srdce jsou ale trénovanější. Za jak dlouho byste to zvládli vy?