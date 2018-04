Trenérka radí, jak cvičit při běhání. Stačí vám jen deset minut

Rozcvičení před a protažení po běhu je opravdu důležitou součástí každého tréninku.

"Rozcvička mobilizuje klouby, rozehřeje organismus a zvýší cirkulaci krve v procvičovaných svalových partiích. Při běžeckých cvičeních zase zlepšíte motorické dovednosti," říká osobní trenérka a zakladatelka pohybového programu Vnímej své tělo Zuzana Bičíková.

"Jde o to, že tělo musíte postupně připravit na následující zátěž. Když se někam chystáte autem, musíte také nejprve nastartovat, zapnout světla, zařadit… A pokud se o auto nestaráte, za čas vám vypoví službu. Stejně to je i u lidského těla," dodává.

Když se na cvičení vykašlete, nejen že vám hrozí zranění, ale také se při běhu více trápíte.

Trenérka Zuzana pro vás vybrala alespoň minimum cviků, které byste do svého běžeckého plánu měli zařadit. "Celé vám to zabere asi deset minut a je to ideální součást tréninku," říká bývalá atletka.

Aby vás to bavilo a celé navazovalo na sebe, je dobré si trasu předem naplánovat. Protože by měl každý běžecký trénink začít krátkým asi pětiminutovým pozvolným rozklusáním, můžete běžet třeba k parku nebo lesu, kde se pak v klidu rozcvičíte.

Rozcvička začíná krátkým během

"Krátké rozklusání vám zahřeje celé tělo a pak už se jen rozhýbete a připravíte na výkon," vysvětluje Zuzana Bičíková.

A dodává, že sedm vybraných cviků vám pomůže protáhnout ramena, boky, kolena, ruce i tolik namáhané svaly a šlachy na nohou.

Běžecká abeceda zlepší styl

Po rozcvičení si jako součást tréninku ještě uděláte tři krátké rovinky, kde uplatníte běžeckou abecedu. "Vybrala jsem na ukázku tři cviky, které zlepší techniku běhu a připraví vaše klouby a achilovky," říká trenérka.

Zhruba na stometrovém úseku prostřídáte zakopávání, výskoky a cval stranou a pak můžete svým tempem uběhnout naplánovanou trasu.

Na závěr protažení

Když doběhnete, tělo potřebuje zklidnit a protáhnout namáhané svaly. Tři navržené cviky vám v tom pomohou.

"Stačí pouze pět minut, během kterých zklidníte tepovou frekvenci, dech, uvolníte namáhané svaly a budete lépe regenerovat. Optimální je v této fázi doplnit tělu tekutiny," vysvětluje trenérka Zuzana Bičíková.