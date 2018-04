Návrhářka Rajská se vrátila k folklóru. Zlákala i Janu Tvrdíkovou

Na začátku byl vyšívaný ručník po mamince, který Beata Rajská našla jednoho dne ve skříni. Připomněl jí horské slunce, které vychází zpoza Tater, krajiny jejího dětství.

„To, odkud pocházíme, určuje naši identitu. A možná právě identita způsobila, že poté, co jsem našla ručník, který si maminka vyšívala do věna, začala jsem nad tou výšivkou uvažovat,“ vysvětluje návrhářka, která pochází ze slovenského Liptovského Mikuláše, jak si po vzoru své matky chtěla vytvořit vlastní výšivku. Společně s grafikem přetiskli iniciály maminčina jména do jejích vlastních.

Dva roky trvalo, než autorka zhmotnila svoji inspiraci lidovými kroji do podoby nové kolekce s názvem Ríf. Kromě výšivky jsou v ní použity další řemeslné textilní postupy, třeba plisování, pletení vlny se zapracovanými střapci nebo žabičkování.

„Naši předci zvládali spoustu ručních prací, které byly svým způsobem osvobozující. Pokusila jsem se tyto tradiční postupy přetavit do dnešní doby. Tkaly se látky a mašle, které obsahovaly vyšívané béčko, vyšívaly se prvky liptovských vzorů, pletla se i plstila vlna a já dokonce škrobila sukně,“ líčí přípravu modelů Beata Rajská.

Návrhářka promluvila o inspiraci pro novou kolekci:

VIDEO: Beata Rajská: Kroje jsou moje láska

Krajina dětství

Název Ríf odkazuje ke staré délkové míře, znamená to míru jednoho lokte. Kolekce zhruba 70 modelů je rozdělena do pěti řad a váže se k místům z návrhářčina dětství.

„Toto je můj Liptov, to je modrožlutý Važec či černobílá Kokava, toto je bílý Sliač a modré Jakubovany. Zde mi stará mama vplétala stužky do vlasů. Dávno nenosím copy, ale Liptov, jeho lidi i krajina pod Tatrami ve mně určitě zůstali,“ uvádí Beata Rajská svoji kolekci, kterou připravila ve spolupráci s broumovskou Vebou. Bohatá je nejen na řemeslné postupy, ale i materiály. Vedle bavlny se v ní objevuje také krajka, hedvábí, kůže, šifon nebo i tyl.

Tradiční folklór předků připomínají detaily. Barevné květinové výšivky ve tvaru B, stužky ve vlasech a kolem pasu, očka na kabátku z plstěné vlny, střapce vpletené do svetru. Návrhářka propojuje tradici a modernu, takže součástí kolekce je kožená bunda, šaty s hlubokými výstřihy či kapsami.

Nejpůsobivější je poslední řada BHC (Beata Haute Couture). Beata Rajská si pro ni dokonce nechala utvořit speciální materiály, našívané kožené penízky potiskované kameny Swarovski, ze kterých jsou jedny z uvedených šatů. Nebo dlouhé zlatobílé šaty posypané glitrem, které házejí světelné odlesky. Působivý je i model večerních šatů doplněný čepcem z tylu a výšivky.

Vedle kolekce oblečení Beatu Rajskou inspiroval folklór k tvorbě limitované edice ručníků, povlečení a také kalendáře.