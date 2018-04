Je sado-maso prospěšné? Příznivci BDSM mají lepší psychické zdraví

Jejich sexuální záliby nejsou považovány za normální, ale pokud nedochází k ubližování další osobě bez její vůle, pak oblibu v praktikách označovaných jako BDSM lékaři nepovažují za psychickou poruchu.

Výzkum prováděl nizozemský psycholog Andreas Wismeijer na Tilburské univerzitě a oslovil 906 BDSM osob a 434 "vanilek" (termín pro lidi provozující běžný sex). Všichni vyplnili dotazník ohledně své osobnosti, citlivosti k odmítnutí, způsobu vazby na ostatní ve vztazích a celkové spokojenosti.

Předchozí výzkumy s BDSM komunitou se zabývaly otázkami, zda mají větší výskyt mentálních poruch nebo častěji hlásí případy znásilnění a zneužívání. Ani jedna z hypotéz se nepotvrdila, píše server LiveScience. Ze současného výzkumu naopak vyplývá, že příznivci BDSM jsou otevřenější novým zkušenostem, extrovertnější a svědomitější než běžná populace.

Podle studie také mají méně pocitů úzkosti a z nich plynoucích neuróz a jsou méně citliví na odmítnutí. V posledních dvou týdnech před provedením studie se také cítili spokojenější a cítili se bezpečněji a důvěrněji s partnerem.

Dominance, submisivita a "přepínání"

Psychologové se dříve domnívali, že nevíce ohroženi na mentálním zdraví jsou osoby zastávající v sexuálních hrátkách submisivní roli, ale ani to se nepotvrdilo. Přestože měly tyto osoby (33 % mužů a 75 % dotázaných žen) horší výsledky než osoby dominantní (48 % mužů a 8 % žen) a lidé schopni přepínat mezi těmito polohami (18 % mužů a 16 % žen), stále šlo o lepší hodnoty než u kontrolní skupiny mimo BDSM komunitu.

Autor studie si není jistý, proč BDSM komunita disponuje lepším mentálním zdravím. Domnívá se, že by mohlo jít o výsledek lepšího naslouchání svým sexuálním potřebám a touhám, které vede k nižší sexuální frustraci v ložnici i ve vztazích. Roli by mohla hrát i potřeba smířit s vlastními neobvyklými sexuálními choutkami a vyrovnání se s případnými odsudky okolí, což podle psychologa vyžaduje tvrdou práci na své psychice a může se to na ní později pozitivně projevit.

"Příznivci BDSM se buď nijak nelišili od běžné populace, a pokud se lišili, tak vždy v žádaném směru," shrnul svůj výzkum nizozemský psycholog.