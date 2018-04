Čtenářský recept: Bazalková zmrzlina

Doba přípravy

15min

Množství

pro 4 osoby

1 balení bazalky v květináči

400g řeckého jogurtu

100g mascarpone

80g třtinového cukru

Bazalkové listy s třtinovým cukrem dáme do mixéru a rozmixujeme.

Poté přidáme řecký jogurt s mascarpone a umixujeme do hladka.

Přelijeme do potravinové dózy kterou dáme do mrazničky.

Je nutné směs co cca 1,5 hod vyndat a pečlivě promíchat (nahradíme tím zmrzlinovač :o) ), díky tomu se ve zmrzlině neudělají krystalky ledu.

Podáváme ozdobené bazalkovými listy jako úžasné osvěžení za horkých letních dnů,

případně bez ozdoby necháme návštěvu tipovat co to právě ochutnává . . . :o)

Poznámka

Tento recept je u nás toto léto absolutní hit, nikdo z nás netušil že bazalka „na sladko“ může být tak geniální!

Malý tip pro ty z vás co mají zahrádku: „pahýlky“ bazalky co nám zůstaly v květináči nevyhazujeme ale zasadíme mezi rajčata, rajčata získají skvělou chuť a „pahýlky“ opět obraší . . .