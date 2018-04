Bavorské vdolečky do zimní nepohody

NA 4 PORCE

Příprava: 20 minut + 20 minut smažení + 75 minut kynutí + 20 minut smažení

Potřebujete:

* 25 g droždí

* 60 g krupicového cukru

* 150 ml vlažného mléka

* 400 g polohrubé mouky + trocha na vysypání pracovní plochy

* špetka soli

* strouhaná kůra z poloviny citronu

* 2 žloutky

* 60 g másla

* 1 lžíce rumu

* olej nebo ztužený tuk na smažení

Na ozdobení:

* 100 g povidel či rybízové zavařeniny

* 200 g tvrdého tvarohu

* šlehačka

1. V misce rozetřete droždí s trochou cukru. Přidejte polovinu mléka, vrchovatou lžíci mouky, promíchejte a dejte na teplé místo; kvásek by měl vzejít zhruba za deset minut.

2. Máslo utřete se zbývajícím cukrem do světlé pěny, přidejte žloutky a dobře je zapracujte. Přilijte napěněný kvásek, rum, sůl a citronovou kůru. Postupně přidávejte mouku a zbytek mléka – výsledkem by mělo být nepříliš tuhé těsto. To vařečkou dál propracovávejte, aby bylo krásně hladké, vláčné a na povrchu se tvořily puchýřky. Pak ho zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě tři čtvrtě hodiny kynout.

3. Těsto přesuňte na lehce pomoučený vál a vyválejte na plát silný jeden až jeden a půl centimetru. Vykrajovátkem na koblihy nebo otočeným hrnečkem vykrájejte kolečka. Přikryjte je utěrkou a nechte ještě půl hodiny kynout.

4. V kastrolu rozehřejte tuk; musí ho být dost na to, aby v něm vdolečky při smažení plavaly. Uprostřed vykynutých vdolků promáčkněte palcem důlek, položte je do horkého tuku, přiklopte (to je důležité, aby správně vyběhly) a smažte dvě až tři minuty dozlatova. Pak je otočte a bez poklice smažte i z druhé strany. Vyjměte.

5. Důlky naplňte povidly nebo svou oblíbenou zavařeninou, posypte strouhaným tvarohem a ozdobte šlehačkou.

Úspěch zaručen!

Poměry surovin se v jednotlivých receptech na vdolky nebo koblihy sice nepatrně liší, k úspěchu vás ale dovede především kvalitní mouka a správné propracování a vykynutí těsta. Rum se nepřidává do těsta kvůli chuti, ale proto, aby vdolky při smažení tolik nenasákly tukem. Vdolky smažte v dobře rozehřátém tuku – a musí v něm plavat. Tedy pokud vám jde i o půvabný světlý proužek po straně.