Baví mě sex ve třech a nedokážu se ho vzdát

Jako první jsme já s Michalem jeli navštívit Jirku s Lenkou.

Michal koupil Lence kytičku a tím se Lence zalíbil. Ještě víc pak svým vyprávěním různých historek. Zase jsem po dlouhé době viděla v Michalovi studenta, do kterého jsem se zamilovala tenkrát na střední škole. Naše schůzky se opakovaly čím dál tím častěji, a dokonce jsme se dohodli na společné dovolené u Balatonu.

V práci na nás koukali jako na blázny. Samozřejmě si všichni mysleli, že spolu něco máme. A najednou jsme přišli s tím, že jedeme ve čtyřech na dva týdny na dovolenou k Balatonu.

Sami jsme tam stanovali, sami si vařili, občas jeli na nějaký výlet. Hned na začátku dovolené jsem si řekla, že nemám ideální postavu do plavek a že nikdy není pozdě začít se sebou něco dělat. Začala jsem každé ráno běhat a Jirka se ke mně hned druhý den přidal. Prý je sportovec a nemůže zahálet.

Lenka ani Michal s námi sportovat nechtěli, ale nevadilo jim to, ani když jsme někdy běhali i večer. Když se dovolená chýlila ke konci, Jirka mě překvapil. "Nechtěla by sis někdy udělat party se sexem ve čtyřech?" zeptal se.

Zůstala jsem jako opařená. Brala jsem Jirku jako bratra a nikdy mě nenapadlo s ním něco mít. Jirka mě ale přemlouval. "S Lenkou už jsem všechno prodiskutoval a ona souhlasí. Chce zažít něco nového a vůbec by to nebrala jako nevěru."

Měla jsem to jen probrat s Michalem, s čímž jsem z jistých důvodů otálela. Jirka ale tak naléhal, že jsem po dvou dnech vyzvala Michala k procházce jen ve dvou a všechno mu řekla.

Jak jsem asi očekávala, vynadal mi. Co prý nás to vůbec napadá! Dokonce chtěl, abychom se s Lenkou a Jirkou přestali vídat. To jsem odmítla, a tak jsme se dohodli, že se o tom už nikdy nebudeme bavit.

Jirka se ale nechtěl nápadu vzdát. Ani Lence by prý nevadilo, kdyby k tomu mělo dojít jen ve třech, bez Michala. Přemlouval mě v práci několik týdnů. Zrovna jsme měli s Michalem malou krizi a navíc měl jít do nemocnice na operaci kolena. V tu dobu mi Jirka nabídl, abych k nim přijela na návštěvu; a ať nechám osudu, jak vše dopadne.

Abych pravdu řekla, měla jsem z toho trochu strach. Michalovi se navíc nelíbilo, že jedu na návštěvu bez něho. Jako by tušil, jak ten večer dopadne. Ale než být sama doma, sobecky jsem jela na návštěvu. Jako vždy se pilo, Jirka přinesl erotické časopisy a chtěl mě líbat. Koukla jsem se zděšeně na Lenku, ale ta se jen usmívala.

Schvalovala to a pak vše korunovala slovy: "Dej mu na něj pusinku, on to má rád..." Skončili jsme všichni v posteli. Úžasnější sex jsem nezažila. Dováděli jsme spolu všichni 5 hodin! Jirka nás pobízel, ať si "hrajeme" s Lenkou samy, že se bude dívat. Občas se k nám přidal, obě nás postupně uspokojil.

Líbejte se tajně!

Druhý den v práci jsem se asi chovala divně, měla jsem výčitky vůči Michalovi. Nechtěla jsem jít s Jirkou na oběd ani na kafe, ale nakonec jsem šla. Všechno jsme podrobně probrali. Lenka prý dokonce Jirkovi řekla, ať se spolu v práci klidně líbáme, ale ať nás nikdo nevidí.

Nechápu, jak může být tak tolerantní! Nevím, zda bych to na jejím místě dokázala... Samozřejmě jsem s Jirkou bez ní nikdy nic neměla. Odpoledne jsem jela za Michalem do nemocnice. Poznal, že se chovám divně, a hned se ptal, jestli jsem s Jirkou a Lenkou spala. Zapírala jsem.

Bojím se, že kdybych se ke všemu přiznala, chtěl by se Michal rozvést. Ale taky se nedokážu vzdát sexu ve třech. Už jsme si to několikrát zopakovali. Vymluvila jsem se Michalovi, že jdu s kamarádkou do kina anebo že mám práci a podobně. Kromě toho se snažím otěhotnět, ale s Michalem se nám nějak nedaří. No a tak se zároveň bojím, aby se to nepovedlo s Jirkou. Miluji Michala, ale nedokážu se vzdát tohoto zakázaného ovoce. Prosím, poraďte mi.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 3630