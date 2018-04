Batulková chodí pro dárky najisto

"Letos jsem na vánoční přípravu ještě neměla vůbec čas, a ani nevím, zda to vůbec tentokrát stihnu. Holt jsem si měla připravit seznam dárků už v září," sype si popel na hlavu Dana Batulková, která se v posledních letech musela vyrovnat s požárem rodinného domu i s rozvodem s hercem Davidem Prachařem, s nímž má syna Jakuba a dceru Marianu.

"Mám tedy nejvyšší čas začít se dívat, kde co mají a co by se komu mohlo hodit. Pak už si to sepíši a půjdu najisto. Ke všemu mám hodnou maminku, která mi upeče cukroví, takže i proto jsem relativně v klidu," konstatovala herečka.

"Moc se mi nelíbí, že vánoční třeštění začíná vlastně už na podzim, kdy by si lidé měli užívat nádherného zabarvení přírody. Někdy mám úplně stažený žaludek, když vidím, že se už v říjnu objevují stromečky," povzdechla si Dana Batulková.