Barvení vlasů: je ohrožen váš život?

Studie a výzkumy na toto téma probíhají již od konce osmdesátých let a jejich výsledky si často protiřečí. Nejnovější studie týmu vědců z Yaleské školy veřejného zdraví pod vedením doktora Zhanga prý dokazuje spojitost mezi rakovinou a barvením vlasů. Zhangův výzkum zahrnoval několik zemí a sledoval čtyři oddělené studie provedené mezi rokem 1988 a 2003. Všech 10 260 dotázaných, z nichž 4 461 mělo follicular lymphoma, bylo detailně zpovídáno ohledně barvení vlasů.

Podle Zhanga mají ženy, které si barví vlasy častěji než devětkrát ročně, až o šedesát procent zvýšené riziko vývoje follicular lymphona, což je forma leukémie. Ještě větší riziko vzniká pro ty, co si začaly barvit vlasy již před rokem 1980, kdy barvy na vlasy obsahovaly daleko více chemikálií, z nichž mnohé jsou už dnes zakázány.

Nicméně výsledkům doktora Zhanga oponuje další nedávná studie z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. Zde dospěli k závěru, že chybí dostatek přesvědčivých důkazů, které by potvrdily zvýšené riziko vzniku rakoviny spojené s barvením vlasů.

Kadeřníci v ohrožení

V posledních dvaceti letech však na toto téma probíhalo více studií. Výzkum z roku 1991 například zjistil, že kadeřníci mají trojnásobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, pokud pracují s barvami déle než pět let. Kvůli každodennímu barvení jsou tak kadeřníci vystaveni mnohem většímu riziku než zákazníci. Ohrožuje je nejen samotné barvení, ale také míchání barev, při kterém vznikají výpary.

O pět let později studie European Journal of Cancer Prevention tyto výsledky nejen potvrdila, ale také zveřejnila další rizika pro kadeřníky jako jsou rakovina močového měchýře, non-Hodgkins lymphoma (druh rakoviny), a forma rakoviny kostní dřeně. Kadeřníci by proto při barvení měli vždy používat silné rukavice, roušku proti výparům a objednávat si zákazníky tak, aby měli mezi barvením pauzu.

V roce 2001 pak proběhl výzkum pořádaný International Journal of Cancer, který zjistil, že ženy používající permanentní barvu na vlasy patnáct či více let mají třikrát větší pravděpodobnost vzniku rakoviny močového měchýře než ženy, co si vlasy nebarví. Nakonec i tyto výsledky letos trochu poupravila World Health Organisation, když oznámila, že největší riziko vzniku rakoviny močového měchýře hrozí zejména kadeřníkům a ne zákazníkům. WHO také připouští, že tmavé barvy obsahují mnohem více karcinogenních chemikálií než ty světlé.

Komu věřit?

Vypadá to, že vědcům ještě nějaký čas potrvá, než se shodnou. Jamie Page, výkonná ředitelka z Cancer Prevention and Education Society ale přesto nabádá k opatrnosti: "Už nějakou dobu existuje spojitost mezi barvením vlasů a rakovinou. Lidé by měli vědět, že mnoho chemikálií v kosmetických výrobcích nebylo z hlediska bezpečnosti adekvátně testováno."

Průzkum trhu ukazuje, že počet lidí barvících si vlasy se rok od roku zvyšuje a zároveň se snižuje věk, odkdy si lidé začínají vlasy barvit. V některých zemích si vlasy barví až 60 % žen a 10 % mužů. Dříve si lidé barvili vlasy přípravky obsahujícími čistě přírodní složky, obvykle rostlinné. Moderní barvy jsou však složeny především z chemikálií. Je tedy důvod začít panikařit a přemýšlet, zda nám více nesluší šediny? Podle kosmetických společností není důvod se znepokojovat.

V kosmetickém průmyslu se točí ohromné peníze a výrobci vlasové kosmetiky samozřejmě trvají na tom, že jejich produkty jsou zcela bezpečné. Odvolávají se na to, že mnoho karcinogenních chemikálií v barvách na vlasy je zakázáno používat již od konce sedmdesátých let. Dalších dvaadvacet chemikálií bylo zakázáno v roce 2006.



Mluvčí The Cosmetic Toiletry and Perfumery Association k tomu dodává: "barvy na vlasy a barviva v nich obsažená patří mezi nejprozkoumanější produkty na trhu."

Kosmetickým společnostem také nahrává fakt, že formy rakoviny krve spojované s barvením vlasů jsou obvykle neagresivní a extrémně vzácné a navíc pouhých patnáct žen ze sta tisíc onemocní touto chorobou.

Nebezpečné chemikálie

Rakovina však není to jediné, co vám možná hrozí, když si budete barvit vlasy. Žádné barvy, kromě těch čistě přírodních, totiž nejsou zcela neškodné. Všechny obsahují velmi silné chemikálie, které mohou vyvolat alergickou reakci, v tom nejhorším případě i smrtelnou.

V roce 2000 zemřela devětatřicetiletá žena z britského Birminghamu na anafylaktický šok, což je extrémní alergická reakce. Britka, která použila permanentní černou barvu, měla už předtím podrážděnou pokožku od barvy, ale přičítala to amoniaku v barvě. Příště si tedy vybrala barvu bez obsahu amoniaku. Ve skutečnosti zarudnutí a brnění, které měla z předchozí barvy, nebylo způsobené amoniakem, ale chemickým barvivem, které proniklo do pokožky a následně do krevního oběhu. Ačkoli šlo o výjimečný případ, není jistě na škodu zajímat se více o složení barvy, kterou chcete použít.

Pravděpodobně nejkontroverznější složkou v moderních barvách na vlasy je p-Phenylenediamine (PPD). Ten je obsažen v permanentních barvách a bývá spojován se vzácnými, ale těžkými alergickými reakcemi. Jeho používání je zatím zakázáno jen v Německu, Francii a Švédsku.







Nebezpečné chemikálie Chemikálie, které mohou způsobit alergickou reakci: 2,4-Diaminophenol

m-Phenylenediamine (také zvaný meta-Phenylenediamine or MPD)

p-Phenylenediamine (také zvaný para-Phenylenediamine or PPD)

N-Phenyl-p-phenylenediamine (také zvaný N-Phenyl-para-phenylenediamine)

Toluene - 2,5 - diamine

resorcinol (také rezorcin)

paraben

amoniak (čpavek) Varianty těchto chemikáliií mohou mít hydrochlorid, HC1 nebo sulfát jako příponu.

Jak minimalizovat riziko při barvení vlasů? Abyste se vyhnuli PPD alergické reakci, vždy zkuste nejdříve barvu na kůži, a to i tehdy, že stejnou barvu používáte už delší dobu. Alergie na PPD se totiž může vyvinout náhle a bez varování.

Můžete také vyměnit permanentní barvu za tu, co se zhruba za šest týdnů vymyje, anebo se rozhodnout jen pro melíry, které jsou nanášeny pouze na fólii a barva se tak nedotkne pokožky hlavy. Barvy na vlasy jsou totiž aplikovány přímo na pokožku, co nejblíže ke kořínkům. Právě tam je však krevní zásobení nejbohatší a krev odtud přenáší všechny rakovinotvorné složky, které se pak koncentrují v močovém měchýři.

Nezapomínejte také, že tmavé barvy obsahují mnohem větší koncentraci chemikálií než světlé barvy. Existují samozřejmě i přírodní barvy bez chemikálií, ty sice nejsou permanentní a jsou často i dražší, ale určitě je na výběr dost odstínů. Hlavní je, že neubližují vašemu zdraví ani životnímu prostředí.