Barvíte si vlasy doma? Pět věcí, kterých se raději vyvarujte

1. Před i po barvení si nemyjte vlasy

Pokud máte v plánu si vlasy obarvit doma, rozhodně si je předtím nemyjte, ať je máte sebe mastnější. Odstranila byste tak přirozené oleje, které chrání pokožku hlavy před podrážděním. Před barvením nepoužívejte ani suchý šampon, ten může způsobit to, že barva špatně chytne. „Aby byla pigmentace vlasů dokonalá, nedoporučuji mýt vlasy také 1-2 dny po barvení. Stále totiž probíhá proces pigmentace a výsledná barva by mytím mohla ztratit na sytosti,“ říká Martina Fialová z kadeřnického salonu Color Lounge by Klier.

2. Barví se jen odrost

Mají vlasy jiný odstín v délkách a jiný u kořínků? Pak si pravděpodobně dáváte více barvy, než je třeba, a vlasy se vám neustále ztmavují.

„Jedna z nejčastějších chyb při domácím barvení je nanášení barvy na celou délku vlasu. Barvit by se měl pouze odrost, nikoliv celý vlas. Jinak se konce vysušují a ničí,“ upozorňuje Jolana Hlinková z pražského kadeřnictví Krobs.

Pokud se vám přeci jen zdá, že máte i v koncích barvu vymytou, doporučuje kadeřnice naředit barvu vodou a vytvořit si přeliv, který aplikujete pouze do délky vlasů, kterou chcete oživit.

3. Barva versus přeliv

Vybrat barvu, která vám bude sedět, není zdaleka taková hračka, jak se může zdát. Jakkoliv lákavě vypadají odstíny na obalech jednotlivých produktů, skutečnost může být o poznání méně veselá. Jinak chytne barva na přírodní vlasy a jinak na barvené, rozdíly jsou i mezi použitými značkami a druhy. Co vyhovuje jedněm vlasům, druhé může poškodit. Základní pravidlo je, že vybraná barva by měla být maximálně o dva tóny světlejší či tmavší, než je naše přirozená barva.

„Jestliže máte světlé vlasy, na které se barvy dobře chytají, sáhněte raději po přelivu než po barvě. Přeliv vlasy totiž tolik nezatěžuje, je k nim daleko šetrnější a kvalitní přípravky vydrží i několik umytí,“ doporučuje Jolana Hlinková.

4. Zezadu dopředu

Ani samotný proces barvení není radno podceňovat. Pokud vlasy barvíte náhodnými pohyby štětce, nesmíte se divit, že výsledkem je flekatá hříva složená z několika různých odstínů. Naučte se dělat pěšinky a postupovat systematicky pramínek po pramínku, aby byla barva nanesena rovnoměrně. Ideálně si postup kontrolujte skrze několik zrcadel tak, abyste viděla na celou hlavu.

Nezačínejte však aplikovat barvu od čela dozadu, ale opačným směrem. „Nanést barvu na celou hlavu nějaký čas trvá, takže o to by barva okolo obličeje působila déle a mohla být nepřirozeně tmavší. Proto doporučuji začít od krku a postupovat od temene hlavy nahoru,“ popisuje Jolana Hlinková.

A dodává, že je důležité dodržovat doporučenou dobu působení. Některé barvy jsou velmi agresivní a při jejím překročení mohou strukturu vlasu hodně poškodit.

5. Nezapomínejte na kondicionér

Při oplachování barvy zbytečně nepospíchejte. Důkladné mytí by mělo zabrat i několik minut a na jeho konci by měla být voda čirá. „Základem péče je šampon a kondicionér, určitě nepoužívejte pouze šampon, ten totiž vlas sice vyčistí, ale neuzavře jej, to umí kondicionér,“ upozorňuje Soňa Kozelková ze salonu Klier.

Aby barva nemizela s prvním mytím, je důležité se o barvené vlasy správně starat. O barvené vlasy pečujte vlasovými řadami, které jsou pro ně určené a které vyhovují vašemu typu vlasů.