Barvami proti podzimním chmurám. Pomáhá červená, žlutá i oranžová

My Češi nejsme nijak zvlášť konzervativní národ, ale svých tradic se držíme jako klíšťata. Třeba té, že s posledními paprsky slunce většina z nás – včetně autorky tohoto článku – zastrčí všechno barevné oblečení na nejspodnější dno skříně a vymění ho za kousky černé, šedé, tmavohnědé, v lepším případě vínové či béžové.

Je to krok vcelku logický: sychravé počasí, brzké stmívání a zatažená obloha si o temné odstíny přímo říkají. Barvy? Ty patří ke slunečným dnům.

Stačí se podívat na rozdíl mezi typickou skandinávskou módou a tím, co s oblibou nosí jižní národy. Zatímco ulice Barcelony či Madridu jsou plné zářivých barev a výrazných vzorů, k pochmurnému severu patří minimalistické střihy a tmavé tóny doplněné zase tmavými tóny. Stejná propast jako mezi filmy Pedra Almodóvara a Larse von Triera.

Tuzemské podnebí nám pak nabízí od každého něco. Trochu příjemných jarních pětadvacítek, trochu tropických veder, deště, mrazu. Nálada mnoha lidí tak připomíná skákací hrad. A když se k tomu nenápadně připlíží podzim, mají i ti stabilnější z nás sklon k trudnomyslnosti a ztrátě elánu. To, že se začneme stejně jako Švédi či Norové obklopovat neutrálními barvami-nebarvami, je nasnadě.

Umí barvy léčit?

Docela při tom zapomínáme, jak jejich zářivější alternativy dokážou zapracovat na naší psychice. "Terapie barvou" může na první poslech znít jako mírně esoterický koncept, ale ve skutečnosti se jí zabýval už švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung. Právě díky němu se z psychologie barev stal samostatný vědecký obor, který v současnosti studuje třeba i to, jak barva dresů působí na schopnosti fotbalových hráčů.



Podobně jako oni i my můžeme tím, jak se oblékneme, ovlivnit svá vlastní vítězství nad každodenní realitou. Potvrzuje to psycholožka Marta Boučková: "Je prokázané, že určité barvy jsou spojené s určitými pocity. Optimismus a radostné emoce dodávají takzvané aktivační barvy: červená, žlutá, oranžová. Právě těmi je vhodné se v pochmurném podzimním období obklopit," radí.

Neznamená to samozřejmě, že musíte do práce vyrazit v převleku za ohnivého mužíčka. "Z vlastní zkušenosti vím, že nejlepší je vzít si jeden barevný kousek, který tmavé okolí o to víc prosvětlí. Nazvala bych ho třeba paprskem radosti či naděje," vysvětluje Marta Boučková.

"Klidně se celá oblečte do černé, ale zkuste přidat třeba šálu v aktivační barvě. Je to vlastně forma první pomoci, během chvilky vás rozsvítí a zvedne náladu."

Černé myšlenky, růžová sukně

Pořád nejste přesvědčená? Pak vězte, že práce s barvami se běžně používá i jako doplněk léčby psychických nemocí. "Hluboké deprese vás samozřejmě nezbaví," upozorňuje psycholožka. "Přidat zářivé barvy do šatníku nebo třeba bytu je nicméně drobný, ale užitečný krok na cestě k pozitivnějšímu vnímání."

Vzít si na sebe něco barevného je podle ní to nejjednodušší, co můžeme udělat. Že by bylo přeci jen načase pořídit si červené kozačky nebo dát druhou šanci té růžové sukni, kterou jsme v létě nestihly unosit?