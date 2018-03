Barevné tenisky jsou vášeň a poznávací znamení mladé generace

Tenisky už dávno nejsou pouze záležitost fitness center či běžeckých závodů. Staly se nesdílnou součástí životů lidí, kteří se bez pravidelných sportovních aktivit s klidem obejdou. Lidí, pro které je mnohem důležitější to, že mají na sobě atraktivní doplněk. Stejně jako například názorová trička s potiskem či ikonické kabelky od módních domů poutají k sobě tenisky čím dál více pozornosti a stávají se jakýmsi módním komunikačním prostředkem.

„Možná to ale není o tom, že by tenisky nosilo stále více lidí, jako spíš o tom, že je dnes v pořádku nosit tenisky pro stále širší škálu příležitostí. S oblibou u nás nakupují i lidé, kteří mají v práci formálnější dress code, k němuž není problém obout některý náš decentnější černý nebo hnědý model,“ zamýšlí se nad oblibou tenisek Darina Zavadilová, spolumajitelka obchodu Botas 66 Store.

Pohodlnost je bezesporu největší výhoda této obuvi. Stále podstatnější se však pro nositele tenisek stávají design a barva. Právě kreativní zpracování hraje u zákazníků v současné chvíli prim. Velké značky jako Nike, Adidas, Reebok či Converse jsou si toho dobře vědomy a vedle klasických modelů vyrábějí čím dál častěji i speciální kolekce, na kterých spolupracují s výtvarníky, muzikanty či sportovci. Díky tomu z nich vytvářejí zboží, které má velký sběratelský potenciál. Stále častěji se tenisky dostávají i do hledáčku předních návrhářských domů.

„Momentálně zažíváme teniskový boom. Svoje tenisky nebo podíl na jejich designu mají i firmy, které dříve nebyly se sportovní obuví vůbec spojovány, jako například Prada, Louis Vuitton či Channel. Streetwearovou módu žije celý fashion průmysl,“ říká Silvia Haupt Kozoňová z Footshopu.

Celebrity a boty za desítky tisíc

Historie tenisek Na konci 19. století se jednoduché plátěné boty s gumovou podrážkou nosily na tenis a kriket, postupně se jejich provedení zdokonalovalo, aby umožnily lepší pohyb a dalo se v nich běhat. V roce 1917 spatřily světlo světa kultovní „conversky“, které byly určeny na basketbal. Obliba tenisek vzrostla po první světové válce. Svůj podíl na tom má i basketbalista Chuck Taylor, který se stal pionýrem mezi celebritami, které propagují značky. A také vznik firmy Adidas ve 20. letech. Ta se specializovala na vývoj obuvi, který by vyhovovala i vysokým nárokům vrcholových sportovců. V teniskách této značky závodili atleti na několika olympiádách a vyhrávali medaile. Rapová skupina Run-D.M.C. dokonce v roce 1986 vydala singl s názvem My Adidas. V padesátých letech se tenisky stávají součástí školních uniforem. Postupně vznikají i další značky jako je Reebok, Nike či Vans a obuv se čím dál více přizpůsobuje konkrétním sportovním aktivitám. Od 80. let se pak tenisky ze sportovišť přesouvají na pevno do ulic, klubů, škol i kanceláří a stávají se běžnou součástí šatníku. Nové tisíciletí přináší i nové technologie ve výrobě a posouvá sportovní průmysl do popředí.

Je to trochu paradox. Tenisky si nazouváme už přes sto let, ale až v posledních dekádě se z nich stal fenomén, který se dostal do vysoké módy. Stoupající zájem mileniálů z nich udělal velmi horkou módní komoditu. Klasické tenisky stojí většinou dva až tři tisíce, dražší páry třeba i pět. Za limitované řady či speciální modely ovšem zákazníci zaplatí i desítky tisíc korun.

„Podle společnosti SportsOneSource vzrostl trh s teniskami od roku 2004 o 40 % na odhadovaných 55 bilionů dolarů. Jen v roce 2015 americkému průmyslu, který se zabývá sportovní obuvi, vzrostl obrat o 8 %, což představuje tržby v hodnotě 17,2 miliardy dolarů. Podle odhadů obchodníků se globální trh s obuví do roku dočká hodnoty přes 220,2 miliardy dolarů,“ uvádí magazín Forbes.

Svůj podíl na tom mají i celebrity, které se k jednotlivým značkám a modelům hrdě hlásí. Ať už jsou to sportovci, zpěváci, herci nebo blogeři. „Při nákupu vedle funkčnosti, tvaru, barvy a značky rozhoduje často i příběh. Dobrá marketingová komunikace je to, co značku prodává. Proto firmy přicházejí s různými kolaboracemi, často právě se známými osobnostmi. To je příklad kolekce Human Race od Adidas a rapera Pharrelloma Williamse,“ popisuje Silvia Haupt Kozoňová.

Marketingové snahy celebrit na podporu značky se přehouply do roviny osobní identity zákazníků, kteří tak vyjadřují svoje osobní preference. Často skrze křiklavá barevná provedení.

Tenisková kultura

„Tenisky sbírám už přes dvacet let. Mám mnoho kousků od různých značek a z různé doby. Jsou mezi nimi jak klasické páry, tak i modely ze speciálních edic. A nejsou už k sehnání,“ popisuje britský DJ a muzikant Craig Montana, který žije v Praze. Jeho láska ke sportovní obuvi propukla ve 12 letech, kdy si pořídil první ikonický kousek Ewing 33 Hi od americké značky basketbalových bot.

Vedle samotných párů sbírá také časopisy a knihy a sleduje i blogy a webové stránky, které se teniskových trendů týkají. „Zajímají mě různé modely i barevné provedení, stejně jako historie daných bot i budoucnost celého průmyslu,“ říká britský muzikant.

Podobou vášní trpí i výtvarník Pasta Oner, slovenský zpěvák Rytmus, nebo muzikant DJ Wich, který si už před 25 lety oblíbil Nike Air Max. Jeho nadšení mu vydrželo dodnes a dostalo ho do dokumentu o teniskách. Spolu s dalšími lidmi z celého světa v něm popisuje svůj silný vztah k ikonickým teniskám. Mají doma několik desítek či dokonce stovek párů a vlastně si nedokážou představit, že by nosili cokoliv jiného. Někteří je sbírají jen několik let, jiní třeba deset nebo i více než dvacet.

Česká tradice z nohejbalového hřiště

V českých luzích i hájích a na ulicích můžeme stále častěji narazit i na tuzemskou značku Botas. Sportovní obuv byla původně určena na nohejbal, později se v socialistickém Československu ujala i při jiných sportech. S příchodem nadnárodních značek po pádu želené opony zájem o botasky prudce klesl. Na výslunní firmu dostali až dva studenti UMPRUM Jan Kloss a Jakub Korouš, kteří se před deseti lety pustili do redesignu tradiční české tenisky. Barevná kolekce slavila veliký úspěch, takže následovaly další a další řady.

Dnes se botasky vyrábí se v malých sériích, zhruba okolo 15 tisíc párů ročně v různých barevných provedeních. „Co se týče tvaru obuvi, nabízíme čtyři základní tvary. Všechny vznikly v rámci značky na základě designérských zásahů do několika historických sportovních modelů Botas ze 60. až 80. let. Stojíme si za tím, že botasky mají vlastně ideální, naprosto čistý design,“ popisuje Darina Zavadilová.

A dodává, že díky tomu je možné dobře pracovat s kombinacemi materiálů a barev, texturami či potisky. „Zákazníci nám často a rádi posílají fotky svých sbírek a někdy je to skutečně ohromující. Zároveň jsme se už párkrát setkali s tím, že když se zákazníkovi některý model líbil, koupil si jej ve své velikosti v několika exemplářích na několik let dopředu,“ uzavírá Darina Zavadilová.