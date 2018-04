Fenomén barevných ponožek. Potrpí si na ně více muži, nebo ženy?

Dříve to byla výsada odvážných experimentátorů s módou, dnes je nosí i řadový úředník k saku. Ponožky s výraznými vzory už málokoho pobouří. Naopak, staly se důkazem, že dotyčný sleduje trendy. „Trend to rozhodně je a rozbijí šeď našich ulic. Je to osobitá záležitost a volbou ponožek se dá báječně podtrhnout nudný outfit,“ potvrzuje stylistka Petra Šestáková.

A dodává, že jde o výsadu mužského šatníku. „I když bych hodně zapřemýšlela, tak kolem sebe vidím jen muže v barevných ponožkách s ulítlým designem. Ženy jen výjimečně a ještě bych to tipovala na podkolenovou délku,“ říká známá stylistka.

Také podle módní návrhářky Zdeňky Imreczeové jsou pestrobarevné vzorované ponožky spíše mužskou záležitostí: „K minimalistickému jednobarevnému obleku vypadají skvěle. Pokud ženy volí barevné ponožky, jsou v jedné výrazné barvě nebo například průhledné s barevnou patou a špičkou“.

Líbí se vám trend barevných ponožek?

Boj proti podkalhotové šedi

Může za to prostý fakt, že mnoho mužů musí v práci dodržovat předepsaný dress code, a tak je jedinou možností, jak ukázat hravost a originalitu, právě barevný pár ponožek. „Vedou boj proti podkalhotové šedi,“ glosuje vtipně Ctibor, který pracuje jako manažer v bance, a velké módní výstřelky si proto nemůže dovolit. Vtipný design ponožek tak u něj vyhrává na celé čáře.



A že není zdaleka sám, kdo si rád užívá záplavu barev a vzorů, potvrzují i čtenářky OnaDnes.cz. „Můj muž je nosí a rád dává ke skvěle padnoucímu oblečení na odiv. Bezvadně „rozstřelí“ nenápadný oblek. Je to oživení, jako kapesníček. Oblékání je hra a doplňky jako barevné ponožky k tomu patří. Navíc mi přijde chlap ve skvěle padnoucím obleku s barevnými ponožkami nad věcí,“ reagovala přes Facebook na dotaz redakce Renáta.

„Na skvěle oblečených chlapech jsou boží. Asi o 150 % lepší než seprané sportovní ponožky do půli lýtek,“ doplňuje další čtenářka Nikola.



„Můj muž jiné než barevné ponožky nenosí a oceňuje je jakožto super dárek. Ale třeba k Vánocům kupuji ponožky všem, tedy partnerovi, sobě i dceři. Když někde vidím pěkné barevné fusky z kvalitního materiálu, kupuji kdekoliv,“ říká novinářka Jana. Oba mají s mužem rádi barevné oblečení, takže je jasné, že ponožky s hravým designem nemůžou v jejich šatníku chybět.



Čistě pánský klub

Také Zuzana stejně jako její manžel nedá na pestrobarevné ponožky dopustit. „U manžela jednoznačně převažují. Dostal k Vánocům předplacené Ponožkovice,“ říká žena, která je momentálně na mateřské dovolené. Naráží nejen na skutečnost, že pestrobarevné ponožky jsou vděčným dárkem, ale také na to, že existují specializované značky extravagantních ponožek.



Barevné ponožky se hodí k jednoduchému obleku.

Jednou z nich je i Klub pánů z Ponožkovic. Česká značka, která vyrábí výrazné designy ponožek, je už podle názvu určena pouze mužům. „Každý člen klubu dostává do své poštovní schránky jeden pár pestrobarevných ponožek měsíčně. Ponožky navrhuje Nejvyšší ponožková rada a jejich provedení je každý měsíc unikátní,“ stojí na webových stránkách Klubu. Na nezájem si Klub rozhodně stěžovat nemůže. Mezi jeho zákazníky prý najdeme pestrou směsici lidí.



„Máme doktory, advokáty, bankéře, ale i důchodce, kteří se ponožkami vysloveně baví. Je to spíše o tom, zda se někomu líbí nosit barevné ponožky a zároveň si užívat překvapení z toho, jaké mu v daném měsíci dorazí,“ říká zakladatel značky Hubert Ponožka s tím, že členstvím nejčastěji obšťastňují dámy své partnery či jiné mužské „nášlapníky“ ve svém okolí.



Decentní provedení na začátek

Nápad založit netradiční pánský klub dostal Hubert Ponožka při návštěvě New Yorku, kde je běžné, že businessmani nosí k oblekům barevné ponožky. „Bylo jich tolik, že to nešlo přehlédnout. Pak mi jeden známý řekl, že si jednou nechal ponožky poslat poštou do schránky. Zrovna jsem neměl moc do čeho píchnout, tak jsem se toho chytil a nakonec z toho vylezl Klub Pánů z Ponožkovic.“



Ponožky, které vytvořil český výtvarník PastaOner pro švédskou značku Happy Socks.

Populární se v rámci redakčního průzkumu ukázala i švédská značka Happy Socks. Nepřehlédnutelné puntíky, proužky či obrázky si oblíbili lidé na všech kontinentech, takže v současnosti má obchody po celém světě. Značka dělá i specializované limitované edice. Na jedné z nich s názvem Local Hero se dokonce podílel známý český streetartový umělec PastaOner.



Kanadský premiér a Hvězdné války Kanadský premiér Justin Trudeau je známý tím, že miluje výrazné ponožky s potisky a vzory. Na jedné z torontských Gay Pride Parade byl například vyfocen v ponožkách s proužky v barvách duhové vlajky. Při diplomatickém setkání s irským premiérem Endou Kennym zase zpod jeho nohavic vykoukly ponožky s motivem robotů z Hvězdných válek. A při setkání s chilskou prezidentkou Michelle Bacheletovou to zase byly červené ponožky s potiskem bílým javorových listů, co upoutalo pozornost médií.

Ač se může zdát, že barevné ponožky nejsou pro konzervativní povahy, není tomu tak. Existuje mnoho designů a některé z nich nejsou vůbec křiklavé. „Pokud pánové chtějí začít něčím decentnějším, tak radím kombinovat barvu ponožek s barvou kalhot. Pro otrlejší se fantazii meze nekladou. Mohou kombinovat různé barvy dohromady a na výběr je i široká škála vzorů,“ radí Barbora Opletalová, stylistka z módního e-shopu vemzu.cz.

Ponožky v lodičkách

Dodává, že ponožky se budou hodit spíše k dlouhým kalhotám. „Při slavnostnějších příležitostech mohou pánové ponožky sladit s kravatou, nebo s barvou šatů jejich doprovodu.“



A jak je to s výraznými ponožkami u žen? „Tento trend se u nich teprve rozvíjí,“ říká Barbora Opletalová. Přesto se najde dost žen, pro které jsou nepostradatelnou součástí šatníků. Jen je třeba si dávat pozor, aby to s jejich kombinováním nepřehnaly.

„K hedvábným šatům mohou skvěle vypadat jemné hedvábné ponožky a lodičky. Výrazné jednobarevné ponožky zase dobře vyzní s botami pánského stylu a úzkými kalhotami. Dovedu si představit i pestrobarevné podkolenky nebo punčochy se zajímavým designem, které v barevnosti podpoří třeba velkorysá oversized mikina a vznikne cool outfit,“ radí Zdeňka Imreczeová.



„Při sestavování looku mohou ženy barevné ponožky nebo podkolenky využít. Dají se zkombinovat se sukní i kraťasy. Trik je v délce i samotném designu - neměl by být prvoplánový,“ myslí si Zhanna Belskaya, jedna z designérek belgicko-české značky Alter Era.



Oranžovo-modré dámské ponožky s motivem kol od slovenské značky Fusakle, prodává Zoot.cz za 189 Kč.

I přes zjevnou oblibu mají pestrobarevné ponožky své odpůrce. „Na dospělém vypadají směšně,“ myslí si Martina Zahradníčková.

„Našim mladým jsem je já osobně pořídila už několikrát, ale manžel by je nenosil. Je to přece jenom takový výstřelek a na to každý není založen,“ napsala Eva Bastová.

Jestli se tento trend chytne nejen u kreativců a lidí, kteří o svůj dress code musí pečovat, ukáže teprve čas. „Můj odhad je, že barevné ponožky zůstanou. Myslím, že to souvisí například i s ústupem kravat. Kravaty se nosí méně a méně. Tím však pánské oblečení přišlo o prvek, který umožňoval osobitost a jiskru. Ponožky pak zčásti zaplňují tento prostor. Oblečení je forma komunikace s okolím a kdo chce být v jakékoliv komunikaci nudný?“ uzavírá Hubert Ponožka.