Barevné oblečení pomůže zvýšit plat i popularitu, ukázal průzkum

Anketa, kterou si objednala firma Case Station, sice ukázala, že dvacet procent britských zaměstnanců se barvám zcela vyhýbá a nosí jen černou, bílou nebo šedou, ale ti, co se barev nebojí, podle všeho vědí proč. Výrazné odstíny často nosí s jasným cílem – zapůsobit na nadřízené nebo na své klienty.



Jeden z pěti respondentů od 18 do 34 let prý věří, že obliba výrazného oblečení přispěla k jeho povýšení; pětina lidí od 25 do 34 let dokonce tvrdí, že právě díky barevnějšímu šatníku dostali přidáno. Celá čtvrtina těch, co odpovídali, si pak myslí, že jejich osobitý styl a módní vkus obecně přispěly k tomu, aby získali práci, kterou dělají.



Odpověď je pravděpodobně třeba hledat v psychologii barev: ty zářivější nás totiž podle expertů umí rozveselit a dodat nám sebevědomí. „Zároveň mohou v okolí vyvolat pocit, že jsme kreativnější, více produktivní a že jsme rádi středem pozornosti,“ řekl deníku Telegraph Cary Cooper, profesor psychologie z Manchester Business School.



Podle jeho zkušeností na sebe barevnou psychologii – ať už záměrně, nebo nevědomě – aplikují častěji ženy. „Cítí, že jim barevné oblečení může zlepšit náladu, když se cítí nespokojené nebo jim chybí sebevědomí.“ Muži, například politici, moderátoři nebo pracovníci v marketingu, ho podle odborníka zase častěji používají k tomu, aby ovlivnili okolí.