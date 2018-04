Odstín červené pomůže sex-appealu, bílou vybírejte podle barvy zubů

Očima Simony Někde jsem četla, že muži umí pojmenovat pouze několik základních barev, my ženy jich zvládáme několikrát více. Když jsem ovšem spatřila výbavu stylistky Lenky, měla jsem rázem pocit, že o barvách nevím vůbec nic. A co teprve, když začala vykládat, co všechno za barvami vězí…

Nevěřila bych, ale každá barva se opravdu "chovala" jinak. Chvílemi jsem se cítila jako v laboratoři, kde se precizními přístroji, zastoupenými Lenčinýma zkušenýma očima, měří účinek barev na vzhled zkoumané osoby. Bavilo mě to a jsem zvědavá, jak se všechna tahle teorie následně projeví v praxi.

"Při sestavování barevné palety vycházím z vaší základní pigmentace," uvádí čtenářku do problému stylistka Lenka Forejtníková. "Jsou to ty barvy a jejich odstíny, které nám nadělila příroda do vlasů, očí, rtů a pleti," vysvětluje.

Barvy se buď sladí, nebo oddělí

Rozbor vhodných barev začíná stanovením přírodních odstínů vycházejících právě z pigmentace pleti. Tóny, které stylistka se čtenářkou vyberou, se hodí na všechno, co můžete spojit s pletí, tedy od spodního prádla, přes topy, šátky...

"Pokud se na sebe díváte do zrcadla s halenkou přiloženou k tváři a nejste si jistá, zda se k vám hodí, koukejte se jakoby za zrcadlo - rozostřete pohled a barvy se vám buď od sebe oddělí, anebo sladí," nabízí stylistka Lenka první pomoc při rozhodování.

Vlasy si Simona barví na tmavou zrz, s níž je spokojená. "Cítím se dobře, nemám důvod ke změně, ale přece jen jsem součástí vašeho programu," říká vstřícně, ale v momentě, kdy stylistka Lenka vytáhne z krabice plné různobarevných ústřižků jakousi hnědou, prohlásí spontánně: "Tak tuhle hnědou fakt nemusím."

"Jenže je vaše," zkouší ji stylistka přesvědčit. Obě se nakonec shodnou, že lehké zesvětlení vlasů směrem k barvě lískového oříšku by mohlo být to pravé. Lenka vysvětluje, proč by jemná změna pomohla. "Rty, pleť i oči hřejí teplými barvami, zatímco vlasy jdou naopak do studena."

"Uvidíme u kadeřníka," těší se Simona na další část své proměny (co Simonu všechno čeká, čtěte zde)

Čtenářka Simona se stylistkou spolupracují při výběru barev do její barevné palety. Čtenářka Simona sma zkoumá, která barva s jejími rty ladí.

Pro sex-appel je barva rtů

Lenka Forejtníková má na barvy vycvičené oko. Postupně vybírá čtverečky látky s vhodnou barvou, přikládá je Simoně ke rtům, očím i pleti a společně se shodují na několika odstínech. Mezitím trousí užitečné rady: "Barvami, které vybereme podle rtů, podpoříme ženskost a sex-appeal. Hodí se do korálků, na korzety, do vzoru na šatech, na krajku. Barvy z oka zase pomohou komunikaci. Hodí se využít na náušnicích nebo na topu v situaci, kdy vás čeká porada, jednání, zkouška - všude tam, kde chcete ostatním něco sdělit."

Zatímco někdo má duhovku jen v jedné barvě, Simona skrývá ve svých hnědých očích také zelenou a při okrajích dokonce šedomodrou.

"Když navrhnu barvu, která je klientce vlastní, ale ona ji odmítá, přidám ji do její palety. A buď si na ni zvykne, anebo ne. Pomůže i práce s psychologem, který umí rozkrýt situaci, proč je barva spojená s nepříjemným pocitem," vysvětluje stylistka.

V hnědých očích čtenářky našla stylistka i odstín šedomodré. Simona si dokonce musela na chvilku vyndat z oka čočku, aby identifikace barev byla co nejpřesnější. Jaké odstíny se skrývají v Simoniných očích? Stylistka Lenka Forejtníková pečlivě váží každou barvu.

Jakmile má Simona jasno ve svých základních barvách, probírá s ní Lenka Forejtníková další varianty. První jdou na paškál červené barvy. Na Lence je předvýběr, čtenářka už pak jen z nabízených čtverečků vyřazuje ty nepřijatelné a potvrzuje ty, které se jí líbí.

Přijde řeč i na zvířecí vzory. Zatímco stylistce by se na Simoně líbily, ta je razantně odmítá. "Jsou zprofanované, moc laciné," brání se.

Po červených tónech se obě ženy přehrabují v barvách pro formální společenskou příležitost. Zvířecí vzor hadí kůže najde (k Lenčině radosti) tentokrát u Simony pochopení. Následuje výběr barev na oblečení do práce. Tady záleží na typu zaměstnání. Simona dělá v PR, takže si může dovolit být kreativnější, než kdyby pracovala v třeba bance.

Stylistka: Simona srší energií, ale potřebuje řád

Ze Simony srší energie a náboj se projevuje i při její volbě barev. Z nabízené škály si "tahá" zásadně ty výraznější tóny. "Vy řádíte," usmívá se stylistka. "Nějaké pastelové barvy ale do vaší palety přidat musíme. Vaší energii je třeba dát řád, přidat klid a relax."

Lenka Forejtníková - stylistka a lektorka

- módnímu poradenství se věnuje od roku 1999

- Od 2005 zastupuje herce Jana Čenského

- v letech 2006 - 2008 studovala barvy, módního stylu pro ženy a muže a intenzivní trénink v líčení v Praze na Image institutu

- v roce 2011 založila společnost imageberu s.r.o.

- pořádá odborné semináře v oblasti image a etikety

Pokračují s oblečením na volný čas, pak se zaměří na vzory, pastely a bílé barvy. "Bílou si vybírejte podle odstínu svých zubů. Jestli vám při ní zuby ´žloutnou´, je příliš ostrá," radí stylistka a dodává, že máte-li pocit, že vám některá barva vyloženě nesluší, zatímco vaše okolí vás přesvědčuje o opaku, dejte vždycky na sebe. "Intuice vás nikdy nezklame."

Nakonec dostanou konečně šanci u Simoniny zřejmě nejpopulárnější barvy - takzvané akcenty: výrazné, jasné a svítivé. Jste-li však unaveni, mohou vás svou agresivitou naopak válcovat a oslabovat.

Co s pomocí barev o Simoně po dvou hodinách zjistila stylistka? "Ví, co chce, má svou představu o vlastní image, ale je přátelská, otevřená novým informacím. Je zvědavá a také přímá, s čímž však může narazit u mužů," svěřuje se s postřehy Lenka Forejtníková a těší se, až Simonu navštíví doma a proberou spolu její šatník.