Barcelona, město se skvělou architekturou i obchody

Barcelona má vzácnou přímořskou polohu a je-li vaším hlavním dovolenkovým cílem pěkné osmahnutí, jste na správném místě. Místní i turisté v létě houfně míří na nejznámější pláž Barceloneta – s drsným pískem, mnoha bary a restauracemi a vibrující, živou energií.

Barceloneta je pohodlně umístěná, není to však nejkrásnější koupaliště – hledáte-li jemnější písek, vydejte se spíše dál od centra. Myslete také na to, že mnoho pláží je v Barceloně vyhrazených pro nudisty, takže je docela možné, že budete s cudně celými plavkami v okolí jediná. Město má kromě nudistických také speciální pláže věnované gayům.

Vytrvalému balení se u moře nevyhnete, někdy i pěkně dotěrnému. Muži nemají problém usilovně na vás mluvit, i když neodpovídáte a přisednout si k vašemu ručníku bez pozvání. Nevadí jim ani případná jazyková bariéra a sebevědomí nechybí ani těm méně pohledným.

Nákupy jsou v Barceloně zábavné a nečekaně rozmanité. Od barevných vějířů za tři eura až po dizajnérské kousky za mnoho tisíc - najdete tady dostatek zajímavé náplně do zavazadel!

Obchodní centra jako luxusní Bulevard Rosa nebo monstrózní, moderní Diagonal Mar vás stovkami obchodů zabaví na celý den; historický El Corte Inglés (ekvivalent londýnského Harrods, založen v roce 1940) nepochybně stojí za návštěvu, je tady významnou obchodní institucí a nabízí zboží od výmyslu světa. Má pobočky po celém Španělsku; ta na Plaça de Catalunya ze své kavárny nabízí překrásný výhled na hlavní městské náměstí.

Ve Španělsku by bylo hříchem mrhat penězi a energií na nákup značek, které můžete dostat všude po světě – zamiřte raději rovnou do prodejen lokálních návrhářů a odneste si něco originálního! Z téhle horoucí krajiny pochází třeba bláznivá Agatha Ruiz de la Prada, haute couture mág Cristobal Balenciaga, artistní Paco Rabanne, ultraslavný střevícový král Manolo Blahnik nebo výrobce prvotřídního koženého zboží Loewe.

Mezi modernější brandy patří kupříkladu charakteristicky pestrobarevné Custo Barcelona nebo šikovné holky Bimba y Lola, které by za svou unikátní kombinaci romantiky a erotiky zasloužily mnohem větší popularitu.

Poslední eura můžete vrazit do nějaké maličkosti v dalších španělských obchodech, které už zná celý svět: Mango, Zara, Beranka, Stradivarius nebo Pull and Bear, všechny tyto sítě se zrodily právě tady. Mějte však na paměti, že obchody jsou v neděli do jednoho nemilosrdně zavřené.

Pokud vás nezajímá jídlo, přenechejte svou letenku raději někomu jinému – Barcelona je přímo rájem pro milovníky exkluzivního jídla (a peklem pro dietáře). Dívejte se pozorně po místních strávnících – plná restaurace obyčejně znamená kvalitní jídlo. Ty nejlepší jídelny vůbec nevypadají efektně – špičkové pokrmy najdete často v ošumělých podnicích s umaštěnými ubrusy! Zkuste celou noc hopsat od baru k baru a v každém zobnout několik výtečných tapas. Téhle bohumilé aktivitě se tady říká tapear.

V žádném případě nelezte do bister s velkými barevnými obrázky paelly – tahle delikatesa je tu podávaná v uboze vyvedené podobě, kupovaná mražená a jenom ohřátá v mikrovlnce. Skutečně dobrá paella se zásadně prodává minimálně pro dvě osoby – tak máte záruku, že bude připravovaná čerstvá.

Alespoň jednou posnídejte na věhlasném trhu La Boqueria, kde vám přímo pod nosem vymačkají džus ze šťavnatého ovoce a zasypou vás nebeskými koláčky. Večer skočte do fajnšmekry preferovaného baru Dry Martini, kde svým povinným koktejlem přispějete k dlouho realizované interní soutěží o milion suchých martini. Podle odhadu barmanů by se ten slavný drink měl podávat někdy v lednu příštího roku. (Chcete-li v barech vypadat cool, vězte, že sangrii pijí téměř výhradně turisté.)

O něco živější noční život najdete v obrovitém klubu Razzmatazz, který sice pomlouvači odsuzují jako kýč, mnozí však přísahají na nezapomenutelný zážitek – zejména mají-li štěstí na dobrý line-up. Podívejte se na program dopředu, pravidelně tady vystupují hvězdy světového formátu.

www.salarazzmatazz.com

Nemusíte být žádný šílenec do pamětihodností, Barcelona vás strhne nabídkou vizuálních slastí i proti vaší vůli. Celá století byla krása města a okolí inspirací pro bezpočet umělců – žil a tvořil tady Antoni Gaudí i Joan Miró, Salvador Dalí a Pablo Picasso, město je rodištěm operních géniů Montserrat Caballé a José Carrerase.

Jenom procházka kouzelnou oblastí Barri Gotic vás esteticky oblaží na duši (zajisté potěší také butičky a obchůdky se starožitnostmi), kdysi zaneřáděný El Raval je dnes energicky se rozvíjející uměleckou oblastí s galeriemi a poutavými pouličními sochami.

Sagrada Familia si zaslouží vaši návštěvu, kromě toho, že je patřičně fotogenická, nečekaně rozšíří vaše představy o možnostech architektury. Park Güell je další nevynechatelnou památkou Barcelony – připravte si foťák s množstvím volné paměti! Magické domky, schodiště, zdobená zábradlí a sloupy připomínající podivně mimozemský přírodní úkaz. Podle možnosti zkuste přijít brzy po ránu, kdy ještě nejsou mozaikové ještěrky neprůstřelně oblezeny dítky a obleženy fotografujícími rodiči. Vyhraďte si nejméně půl dne – když přijdete metrem, čeká vás dlouhé šlapání, ve finále do strmého kopce a park samotný je taky pěkná procházka.

Není zvykem, aby se turisté hrnuli do městské nemocnice, ta místní má však docela jiný rozměr – šest set let stará Hospital de la Santa Creu i Sant Pau je klenotem modernistické architektury s překrásnou neogotickou kaplí.

Upozornění na kapsáře se víceméně z povinnosti pronášejí kolem všech světových památek a větších měst, nenechte se však ukolébat domněním vlastní nedotknutelnosti. Pražští zlodějíčkové jsou proti profíkům z Barcelony ubohými diletanty. Nemáte-li peníze a doklady ukryty někde na vlastním těle, přijdete o ně s velikou pravděpodobností způsobem, který vám doslova vyrazí dech. Neuvidíte ani nepocítíte vůbec nic a do hotelu se vrátíte s vybrakovanou kabelkou.

Všechny opravdu cenné věci bezpečně zamykejte v hotelovém sejfu. Opatřete se praktickou kapsičkou, která přiléhá k tělu a máte jí pořád pod kontrolou, neotevírejte peněženku na ulici, nekupujte od nikoho drobné nesmysly "jenom za deset centíků", v noci se nepohybujte sama, nepokládejte v restauraci kabelku na zem, kráčíte-li podél vozovky, držte svůj majetek na druhé straně těla (jezdci na motorkách, kteří trhají chodcům brašny z ruky, nejsou žádným mýtem).

Zloději prý také někdy předstírají, že jsou zranění a potřebují pomoc, když se k nim přiblížíte, oloupí vás a zmizí. Podobně můžete potkat falešné prodavače novin, žadatele o podpis petice, dokonce policajty. Na policii vás nebudou z pochopitelných důvodů brát příliš vážně – jste přece v Barceloně!