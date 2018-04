Holky, najděte si hasiče, vzkazuje Barbora Špotáková

O tom, že je těhotná, musela chvíli lhát. "První tři měsíce se to neříká," přiznává se oštěpařka. "Po olympiádě jsme jeli s Lukášem na dovolenou do Maďarska a čekaly nás tam oslavy s kamarády, tak jsem si radši udělala test. Abychom neměli blbý dítě," usmívá se sympatická atletka.

V tramvaji už jí prý lidé pouštějí sednout a místo by uvolnili, i kdyby měla volný kabát a bříško by nebylo vidět. "Hodně lidí o mně ví skoro všechno, až je to děsivé," říká a připouští, že popularitu trochu hůř snáší, stejně tak ji od známých mrzí odstrašující rady typu: Jen počkej, ty už se teď s tím dítětem vůbec nevyspíš, to uvidíš...

"Někdy je i těch pozitivních přání na jednoho člověka příliš. Když mám dobrou náladu, tak si s lidmi ráda povídám, ale jinak jsem dost plachá," uvádí v sobotním rozhovoru.

Jestli Bára čeká kluka, nebo holku, sice už nyní ví, ale neprozradí. "Nebudeme to nikomu říkat. Ani mojí mámě. Protože ta by pak kupovala modré, nebo růžové oblečení."

Přítel Lukáš je jí oporou. "To on je ta klidná síla a já spíš plašan," tvrdí Špotáková pro MF DNES. "Teď hlavně řešíme bydlení, protože je pro nás byt v centru malý, na jaře začneme stavět, a než se to dostaví, tak máme vymyšlený takový mezistupeň. To je všechno na Lukášovi. Trávíme spolu hodně času, díky tomu, že má dobrou práci: dva dny doma, jeden den v práci, to je ideální. Zvlášť teď, když budu na mateřské, uvidí dítě vyrůstat. Ne jako většina chlapů, která odchází ráno, miminko spí, vrací se večer a miminko zase spí. Proto doporučuju všem ženským: Najděte si hasiče! Ale opravdu. Vidím to i na jeho kamarádech z práce, jak je u nich málo rozvodů."