Barbora Němcová: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: zadaná

Znamení: střelec

Záliby: Cestování, čtení

Nejoblíbenější barva: Pastelové

Nejoblíbenější květina: Tulipán

Nejoblíbenější jídlo: Kuřecí maso a těstoviny

Nejoblíbenější kniha: V současné době Harry Potter

Nejoblíbenější hudba: Pohodová, rockovější

Domácí mazlíček: Kočička

Jak s vámi cvičení zahýbalo?

Je to pozitivní, cítím, že mám více energie. Baví mě to a pomáhá mi to.

Jste se sebou zatím spokojena?

Docela ano. Mám teď období mnoha změn, takže mě to určitě motivuje.

Opravdu se vyplatí začít?

Určitě se to vyplatí, člověk se zase někam posune a může se stále zlepšovat a pracovat na sobě.

Zvládnete soutěž?

Myslím, že se bude lépe zvládat, protože jsme pod odborným dohledem.

Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu atd.)?

Dietu jsem nikdy nedržela, ale chodila jsem cvičit aerobik, ale ten mi po čase už nic nedával, tak mě přestal bavit.

Vzkaz čtenářům?

Nebojte se a zkuste to také.