Když jsem nevypadala jako Barbie, byla jsem příliš obyčejná, říká Britka

Žena chtěla podstoupit plastické operace i za cenu, že by přišla o manžela. Ten se s ní sice seznámil v době, kdy už za sebou pár operací měla, ale s dalšími nesouhlasil. Kerry mu oznámila, že když s nimi souhlasit nebude, raději ho opustí sama, než aby si nemohla plnit své sny a dělat to, co ji činí šťastnou.

Nechala si tedy zvětšit poprsí pomocí silikonových implantátů, zvětšit rty, udělat liposukci a do obličeje jí lékaři aplikovali botox, aby vyhladili drobné vrásky.

„Víte, už když jsem byla malá holka, lidé mi říkali, že je ve mně něco z Barbie. Něčím jsem jim panenku připomínala,“ svěřila se Kerry, která měla v minulosti kvůli svému vzhledu velké mindráky.

„Byla jsem tak obyčejná. Úplně nijaká a nezajímavá. Teď se za mnou otočí i neznámí lidé na ulici. Můj vzhled je zaujme,“ myslí si.

V nejbližší době má v plánu ještě další zvětšení poprsí a chce si nechat zmenšit nos, aby ho měla opravdu jako panenka Barbie. „Před operací mám vždycky strach, aby se něco nepokazilo a všechno proběhlo v pořádku. Ale pak mám po operaci a jsem nejšťastnější na světě,“ pokračovala.

Kdyby prý byla muž, vybrala by si ženu, která vypadá podobně jako ona. „Miluji ten umělý vzhled. Nebyla bych se ženou, která vypadá obyčejně. Prostě se mi to líbí. Každému se líbí něco jiného. Je to jako bych si vybrala dort bez ozdob, kdybych volila obyčejnou ženu,“ doplnila.

Její rodiče ji v této obsesi nepodporují. „Když přijdu po nějaké operaci, děsí se, co jsem si zase kde nechala přeoperovat. Myslí si, že jsem si operacemi a změnou vzhledu zničila život. Já to ale neřeším. Je to můj život a každý ať si o mně myslí, co chce. A ačkoli rodiče s operacemi nesouhlasí, pomáhají mi je financovat. Oni moc dobře vědí, že jsem konečně šťastná. Když jsem byla na střední škole, šikanovali mě spolužáci kvůli malým ňadrům. Teď se jim můžu jen smát,“ dodala.