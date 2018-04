Nejstarší Barbie na světě hledá Kena. Má být chytrý a nesmí mít vrásky

Londýnská krasavice za posledních sedmnáct let zaplatila plastickým chirurgům 25 tisíc liber (v přepočtu více než 726 tisíc korun) za to, aby se co nejvíce podobala panence Barbie.

Ačkoliv je Rachel matkou sedmnáctiletého syna, cítí se ve svém dokonalém těle osamělá. Vydala se proto na lov dokonalého partnera. Má prý sice zlomené srdce z předchozích vztahů s nesprávnými „Keny“, přesto věří, že tentokrát najde toho pravého. S pekáčem buchet místo břicha, ani jednou vráskou a k tomu ještě inteligentního.



„Během mé proměny v panenku Barbie jsem zjistila, že nejdřív musím milovat sebe, abych byla schopna mít ráda někoho jiného,“ prozradila Rachel webu DailyMail. „Takže teď, když si dokonale věřím, je čas najít si svého Kena.“

Přestože britská Barbie po pěti letech usoudila, že je čas na pravou lásku, nehodlá slevit nic ze svých představ o dokonalém Kenovi. „Poslední vážný vztah jsem měla ve dvaačtyřiceti,“ říká Rachel. „Myslela jsem, že on je ten pravý.“

Když však od svého vyvoleného opakovaně slyšela, že je příliš ošklivá a stará na to, aby byla Barbie, byl velké lásce konec. Rachel se svého snu být Barbie a žít její život nehodlala vzdát.

Její sebevědomí ovšem po této zkušenosti kleslo na nulu a dva roky s nikým nechodila. Zato se věnovala sama sobě a svému tělu, předváděla plavky a vypracovala si dokonalou postavu.

Rachel Evansová je nejstarší Barbie na světě.

„Posledních pár let jsem se vídala se třemi nebo čtyřmi muži, o kterých jsem si myslela, že by to mohl být můj Ken. Ale nebyl,“ dodává Rachel. „Mám velmi vysoké požadavky a většinou si vyjdu s muži, kterým je méně než 35 let. Ti totiž můj Barbie vzhled akceptují spíše než starší pánové,“ vysvětluje dlouhonohá blondýnka.



První operace

Poprvé svěřila svou tvář plastickým chirurgům poté, co jí při porodu zemřelo jedno z dvojčat a její vztah s otcem dětí spěl ke konci. Trpěla tehdy depresemi a změnu vzhledu vnímala jako náplast na bolesti duše.

Proměna v Barbie a plastické operace zhruba každého čtvrt roku znamenaly pro tehdejší třicátnici hodně. Problémy s identitou měla však už v mládí. „Oblékala jsem se jako kluk, nechtěla jsem být holka,“ prozrazuje žena, která prý v mládí pomýšlela i na sebevraždu. Jednu dobu propadla také gothic stylu, neměla zájem o to, aby v ní muži viděli pohlednou dívku.

Pak však uslyšela Barbie slogan „You Can Do Anything!“ a usoudila, že může být kýmkoli bude chtít. I kvůli svému synovi Reesovi se rozhodla skoncovat se smutným vzhledem a začít žít jako pravá Barbie.

„Zasloužím si dokonalého Kena,“ říká živá Barbie. Na botox hodlá Rachel chodit i v osmdesáti.

Ani poté, co za rozličné plastické a kosmetické zákroky zaplatila šílené peníze, nechce se Rachel držet zpět. „Nikdy nepřestanu upravovat svůj vzhled. Je to nekonečný proces a já se mohu stále zlepšovat,“ dodává. Na botox plánuje chodit i v osmdesáti letech. Chce být perfektní.



K naprosté dokonalosti jí však chybí právě Ken. Měl by také milovat plastické operace a dávat si na svém vzhledu záležet stejně jako Rachel. „Nezáleží mi ani tak na barvě vlasů nebo očí, musí však vypadat uměle a rozhodně by měl mít na břiše pekáč buchet,“ popisuje Barbie svého ideálního partnera.„Investovala jsem do svého vzhledu tolik peněz, že si zasloužím také dokonalého Kena,“ dodává Rachel.