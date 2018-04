Živoucí Barbie: Chci vypadat tak uměle, jak jen to jde

Aby vypadala co nejnepřirozeněji, nechala si zvětšit rty, chodí pravidelně na botox, byla na úpravě víček, nosu, brady, tváří a prsou a celkově se stylizuje co nejvíce do podoby plastové panenky Barbie.

Největším snem Alicie je nechat si zvětšit ňadra na velikost 9. Ačkoli jí hrozí, že ňadra mohou popraskat a v budoucnu bude mít problémy s bolestí zad, nenechá se prý za žádnou cenu od další plastické operace odradit.



Původně pracovala Alicia v oblasti PR. Nyní se ale živí jako Barbie na plný úvazek. Dostává totiž mnoho zakázek na focení a na nedostatek peněz si prý nemůže stěžovat .

„Vždycky mě přitahovali lidé, kteří měli extrémní vzhled. Líbí se mi to. Někteří lidé si myslí, že jsem šílená. Já ale ani jedné plastické operace nelituji a ve skutečnosti si ještě přeji další. Chci mít větší prsa,“ sdělila serveru Daily Mail.

„Chci vypadat tak uměle, jak jen to jde a byla bych ráda, kdybych inspirovala i další holky,“ svěřila se. Na další operaci se velmi těší. Aby však docílila ještě větší velikosti prsou, bude muset vycestovat do východní Evropy, kde jí zákrok provedou. Nyní totiž žije ve Skandinávii, kde již operace není možná. Lékaři „Barbie“ zákrok nedoporučili s tím, že už nemohou zaručit, že bude rekonvalescence probíhat bez komplikací. Navíc je velmi pravděpodobné, že na ňadrech zůstanou nevzhledné jizvičky, až se kůže natáhne a popraská.