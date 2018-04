Bára Srncová: Emma se na tátu vždycky moc těší

„Rozvádějí se přece rodiče mezi sebou, a ne s dětmi, tak by byla škoda, aby dítě jednoho z nich ztratilo,“ obhajuje tento systém Bára.

Poslední tři roky, kdy chodí Emma do školy, je to složitější, ale i tak tráví u táty většinu prázdnin, volna a prodloužené víkendy během roku.



„S jejím tátou vycházíme dobře a já jsem ráda, že s ním tráví hodně času. Aspoň si spolu užijí jak legraci, tak trochu toho zlobení a povinností,“ říká.



Připouští, že tohle uspořádání je pro mámu někdy těžké, ale dětem prospívá. „Pokud tatínek o střídavou péči stojí, tak by se mu to mělo umožnit.“



Pozvání na on-line rozhovor přišlo sedmatřicetileté herečce právě do vrcholících příprav na svatbu. V pátek si totiž vezme herce a muzikanta Petra Rajcherta, s nímž žije už pět let. Na povídání se čtenářkami ONY přijela rovnou z poslední zkoušky svatebních šatů.

"Otce má Emma jen jednoho. Petr je spíš kamarád. Myslím, že harcování jí nevadí a novou "maminku" ve Švédsku bere dobře i pro to, že tam má nového bratříčka. Vždycky dbám na to, abychom měli i s Emmou společnou dovolenou, protože je potřeba mít společné zážitky. Ale Emma se za tátou moc těší, rozhodně nepláče nad tím, že se mnou netráví celé prázdniny."

ČTĚTE TAKÉ:

Střídavá péče: Od táty k mámě a zpět